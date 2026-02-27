"Она ребенок": Тутберидзе рассказала, чего Петросян не хватило на Олимпиаде

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что до сих пор считает Аделию Петросян ребенком, несмотря на выступление на Олимпийских играх.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
"Есть девиз - дисциплина определяет результат. Это говорит о том, что прыжок был на соревнованиях. Но был ли он, когда мы встали в начальную позу, когда надо поехать и исполнить его? Наверное, мы, как тренеры, не смогли Адель дисциплинировать в тренировочное русло, когда проводят соревновательные прокаты, когда нельзя бросить, когда одно включение. Вот этого, я считаю, не хватило. Может, соревновательной практики. В тренировочном процессе все создается. То, что это Олимпиада, мы понимаем. А все равно для меня Адель - ребенок", - сказала Тутберидзе в эфире Okko.
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.