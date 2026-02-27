Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:04 27.02.2026 (обновлено: 18:16 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077244528.html
Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде
Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян завоевала бы бронзовую или серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, если бы исполнила... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T18:04:00+03:00
2026-02-27T18:16:00+03:00
фигурное катание
этери тутберидзе
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077155837_0:0:3279:1844_1920x0_80_0_0_0616939449af44157c3f2b98c6f73cd6.jpg
https://ria.ru/20260226/olimpiada-2077013171.html
https://ria.ru/20260224/petrosyan-2076300871.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077155837_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_6541f1a9e02de522c9100e1e05a0e41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
этери тутберидзе, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде

Тутберидзе: Петросян стала бы третьей на ОИ, если бы исполнила четверной тулуп

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян завоевала бы бронзовую или серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Италии, если бы исполнила четверной тулуп, заявила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Пока болезненные": Петросян поделилась эмоциями от Олимпиады
26 февраля, 22:18
"Тройной аксель появлялся какими-то проблесками, на чемпионате России можно было рисковать, на адреналине она его сделала. То, как сложилось, и так могло хватить. Что бы ни говорили, ее очень хорошо судили. Впервые был четвертый уровень дорожки в произвольной программе. У нас на соревнованиях она его ни разу не получала, наши судьи строже, им казалось, что корпуса или ребер недостаточно. Судили щедро, и для меня ничего не поменялось. Если ты хочешь бороться за пьедестал - нужно делать ультра-си. Сделала бы один тулуп - и математически она бы была на третьем месте, а может и на втором, потому что компоненты бы подросли. Сделай два тулупа и чистый прокат - было бы первое место", - сказала Тутберидзе в интервью Okko.
По словам Тутберидзе, Петросян предприняла множество попыток четверного тулупа, но успешность исполнения составила 20-30%. На вопрос о том, следовало ли сделать ставку на чистоту проката, тренер ответила: "И какая бы она приехала? Вот она приехала шестой. Она приехала бы пятой (с чистым прокатом без ультра-си). Это бы все решило? Смысл тогда какой? Надежность, чистота чего? Более того, мы не знаем, судили бы ее настолько же щедро, если бы она не заходила в ультра-си и ничем не отличалась от других девочек. Боролась бы она за десятку. А тут судьи видели, что она отличается контентом, и поэтому, наверное, ее довольно щедро судили".
Петросян 18 лет. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при России.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Петросян ответила на вопрос о своем участии в Гран-при России
24 февраля, 03:52
 
Фигурное катаниеЭтери ТутберидзеАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала