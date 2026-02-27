Тутберидзе объяснила, почему Петросян не завоевала медаль на Олимпиаде

По словам Тутберидзе, Петросян предприняла множество попыток четверного тулупа, но успешность исполнения составила 20-30%. На вопрос о том, следовало ли сделать ставку на чистоту проката, тренер ответила: "И какая бы она приехала? Вот она приехала шестой. Она приехала бы пятой (с чистым прокатом без ультра-си). Это бы все решило? Смысл тогда какой? Надежность, чистота чего? Более того, мы не знаем, судили бы ее настолько же щедро, если бы она не заходила в ультра-си и ничем не отличалась от других девочек. Боролась бы она за десятку. А тут судьи видели, что она отличается контентом, и поэтому, наверное, ее довольно щедро судили".