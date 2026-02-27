"Слабее мы не стали": Тутберидзе объяснила выбор Петросян перед Олимпиадой

"На самом деле, ни мы слабее не стали, ни ситуация не поменялась. Если ты будешь делать четверные… Просто четверной – это не то, что ты пошел в магазин и купил. Даже если ты научишься и очень сильно хочешь, должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества. Мы можем учить, подводить, давать возможность. Адель умеет танцевать, передавать образ, у нее много положительных качеств. Я читала комментарии – почему мы повезли Адель, а не кого-то другого? Потому что она на тот момент выступила идеально на чемпионате России - не на последнем, на позапрошлом, и того проката с запасом бы хватило, чтобы выиграть на Олимпиаде и короткую, и произвольную. Это была ее квота, и она ее завоевала. А как сложилось – где-то неудача со здоровьем, то одно заболит, то другое. Это выбивало и настроение, и уверенность", - заключила она.