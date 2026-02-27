https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077240821.html
"Слабее мы не стали": Тутберидзе объяснила выбор Петросян перед Олимпиадой
"Слабее мы не стали": Тутберидзе объяснила выбор Петросян перед Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Слабее мы не стали": Тутберидзе объяснила выбор Петросян перед Олимпиадой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила выбор Аделии Петросян для участия в Олимпийских играх в Италии идеальным прокатом на чемпионате России. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T17:54:00+03:00
2026-02-27T17:54:00+03:00
2026-02-27T19:12:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
италия
милан
этери тутберидзе
аделия петросян
анна щербакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075635026_0:354:2048:1506_1920x0_80_0_0_91420ff4a76e91bf135127e46f45d58c.jpg
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077239026.html
россия
италия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075635026_0:162:2048:1698_1920x0_80_0_0_f62898c25d94c94718cf5ab5c1d9050a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, италия, милан, этери тутберидзе, аделия петросян, анна щербакова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Россия, Италия, Милан, Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, Анна Щербакова, Зимние Олимпийские игры 2026
"Слабее мы не стали": Тутберидзе объяснила выбор Петросян перед Олимпиадой
Тутберидзе: Петросян поехала на Олимпиаду из-за идеального проката на ЧР
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила выбор Аделии Петросян для участия в Олимпийских играх в Италии идеальным прокатом на чемпионате России.
Петросян
заняла шестое место на Олимпийских играх, которые проходили с 6 по 22 февраля в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
. Спортсменка в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота - единственный прыжок ультра-си в ее программе - и упала при приземлении.
«
"Конечно, я расстроена. Мы можем вспомнить других спортсменов, например, у Анны Щербаковой
в олимпийский сезон не шли четверные. Ни на чемпионате России
, ни на предыдущем чемпионате мира, она же без четверных стала чемпионкой мира. Чистых прокатов не было. Но она же нашла в себе уверенность, желание, горящий взгляд, что это ее, что она не отпустит. Саша Трусова – пойти на Олимпиаде в столь рискованный контент, потому что это борьба за медали, конечно, это ценно", - сказала Тутберидзе
в эфире Okko.
"На самом деле, ни мы слабее не стали, ни ситуация не поменялась. Если ты будешь делать четверные… Просто четверной – это не то, что ты пошел в магазин и купил. Даже если ты научишься и очень сильно хочешь, должны складываться характер, непреодолимое желание и, конечно, физические качества. Мы можем учить, подводить, давать возможность. Адель умеет танцевать, передавать образ, у нее много положительных качеств. Я читала комментарии – почему мы повезли Адель, а не кого-то другого? Потому что она на тот момент выступила идеально на чемпионате России - не на последнем, на позапрошлом, и того проката с запасом бы хватило, чтобы выиграть на Олимпиаде и короткую, и произвольную. Это была ее квота, и она ее завоевала. А как сложилось – где-то неудача со здоровьем, то одно заболит, то другое. Это выбивало и настроение, и уверенность", - заключила она.