Рейтинг@Mail.ru
"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:49 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077239026.html
"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки
"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке следовало... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T17:49:00+03:00
2026-02-27T17:49:00+03:00
фигурное катание
витольд банька
этери тутберидзе
всемирное антидопинговое агентство (wada)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074752723_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_2fb98a538e35d70b7b155cdcc20baff9.jpg
https://ria.ru/20260227/svadba-2077230142.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074752723_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f859cbe19ed958c989d50c41f0b59dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
витольд банька, этери тутберидзе, всемирное антидопинговое агентство (wada), спорт
Фигурное катание, Витольд Банька, Этери Тутберидзе, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спорт
"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки

Тутберидзе: Банька должен был держать личные высказывания при себе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке следовало держать при себе высказывания на тему ее присутствия на зимних Олимпийских играх в Италии.
Ранее Банька заявил, что ему некомфортно от пребывания Тутберидзе на Играх. Тренер находилась в Италии как член грузинской делегации.
"Господин Банька сказал, что ему было некомфортно от моего присутствия. У меня было ощущение, что я была его экс-девушкой, приехала куда-то без его ведома, и ему было некомфортно. Это какие-то личные высказывания, которые господин Банька должен был держать при себе. Я извиняюсь, что ему было некомфортно. Мне было абсолютно безразлично от его присутствия на Олимпиаде, я не чувствовала ничего. Я была удивлена, только через два дня услышала, что ему некомфортно. Подумала: ну покажите, как он выглядит, подойду, извинюсь", - сказала Тутберидзе в интервью Okko.
Майя Хромых и Адьян Питкеев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Самая шокирующая свадьба: ученики Тутберидзе устроили "Санта-Барбару"
Вчера, 17:45
 
Фигурное катаниеВитольд БанькаЭтери ТутберидзеВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала