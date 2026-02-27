"Ощущение, что я его бывшая": Тутберидзе ответила на высказывания Баньки

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке следовало держать при себе высказывания на тему ее присутствия на зимних Олимпийских играх в Италии.