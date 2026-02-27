https://ria.ru/20260227/turtsiya-2077126631.html
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах - РИА Новости, 27.02.2026
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
Информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:08:00+03:00
2026-02-27T13:08:00+03:00
2026-02-27T14:11:00+03:00
турция
россия
киев
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
турецкий поток
голубой поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260227/peskov-2077127027.html
турция
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, киев, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток, голубой поток
Турция, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
Песков: Турции сообщали о готовящихся Киевом диверсиях на газопроводах