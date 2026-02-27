Рейтинг@Mail.ru
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах - РИА Новости, 27.02.2026
13:08 27.02.2026 (обновлено: 14:11 27.02.2026)
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах
турция, россия, киев, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), турецкий поток, голубой поток
Турция, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток
Турцию уведомляли о попытках Киева подготовить диверсии на трубопроводах

Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России заявил о поступивших данных о возможной подготовке диверсий на трубопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток".
"Эта информация нами неоднократно доводилась до турецких коллег", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о данных о подготовке возможных диверсий на трубопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток".
