https://ria.ru/20260227/turisty-2077105685.html
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело - РИА Новости, 27.02.2026
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения группы туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:07:00+03:00
2026-02-27T12:07:00+03:00
2026-02-27T12:43:00+03:00
происшествия
пермский край
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113271_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_9a4253152b09dc61fb77f5732da6740a.jpg
https://ria.ru/20260227/turisty-2077105454.html
пермский край
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077113271_160:0:1111:713_1920x0_80_0_0_962537badf95508bc467e8f1ba0b1fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили уголовное дело