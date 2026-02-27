Рейтинг@Mail.ru
12:07 27.02.2026 (обновлено: 12:43 27.02.2026)
После исчезновения туристов в Пермском крае возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения группы туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, пермский край, уфа, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения группы туристов в Пермском крае, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов в лесном массиве Красновишерского муниципального округа Пермского края следственным путем возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 20 февраля группа из пяти человек прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. Отмечается, что на пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 километрах от населенного пункта. Подчеркивается, что туристы должны были вернуться в деревню 24 февраля 2026 года, однако на данный момент их местонахождение не установлено.
"В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в СК.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы
ПроисшествияПермский крайУфаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
