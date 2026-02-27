Рейтинг@Mail.ru
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы - РИА Новости, 27.02.2026
12:07 27.02.2026 (обновлено: 13:39 27.02.2026)
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы
Группа пропавших туристов на снегоходах, которых ищут в Пермском крае, не была зарегистрирована, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
пермский край
россия
плато (нигерия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
россия
плато (нигерия)
происшествия, пермский край, россия, плато (нигерия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермский край, Россия, Плато (Нигерия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы

Группа пропавших в Пермском крае туристов на снегоходах не была зарегистрирована

© МЧС Пермского края/MAXПоиск пропавших туристов в Пермском крае
Поиск пропавших туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© МЧС Пермского края/MAX
Поиск пропавших туристов в Пермском крае
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Группа пропавших туристов на снегоходах, которых ищут в Пермском крае, не была зарегистрирована, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в районе Плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах.
"Группа не была зарегистрирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего привлечено 31 человек и 16 единиц техники МЧС РФ, к месту следуют специалисты беспилотной авиации ведомства.
Оперативная группа МЧС во время поисков туристов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Пермском крае пропала группа туристов
