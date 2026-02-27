https://ria.ru/20260227/turisty-2077105454.html
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы - РИА Новости, 27.02.2026
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы
Группа пропавших туристов на снегоходах, которых ищут в Пермском крае, не была зарегистрирована, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.02.2026
Туристы, пропавшие в Пермском крае, не были зарегистрированы
Группа пропавших в Пермском крае туристов на снегоходах не была зарегистрирована