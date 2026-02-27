https://ria.ru/20260227/trevoga-2077292095.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.02.2026
