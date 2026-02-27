Рейтинг@Mail.ru
Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:36 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/trener-2077214195.html
Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня
Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова умным вратарем высокого уровня. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T16:36:00+03:00
2026-02-27T16:36:00+03:00
футбол
спорт
люка шевалье
матвей сафонов
луис энрике
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_da7a272be6a3e3b18e2f34f8288159bf.jpg
https://ria.ru/20260226/pszh-monako-2076772342.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371790_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d72b7d7fdb98cac80ce7a395ead6d174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, люка шевалье, матвей сафонов, луис энрике, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА
Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня

Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным, физически сильным и смелым вратарем

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова умным вратарем высокого уровня.
По ходу сезона-2025/26 россиянин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе "ПСЖ" у французского голкипера Люки Шевалье. На счету Сафонова 11 матчей во всех турнирах, в четырех из них он сыграл на ноль.
"Матвей - вратарь высокого уровня, игрок сборной своей страны. У него есть все технические и физические данные, необходимые современному вратарю. Он умеет играть ногами, а это важный аспект нашего понимания игры. Это очень умный вратарь, очень сильный физически и смелый. Он подходит под наш игровой стиль. Он проявил характер и способность стабильно играть на высоком уровне", - цитирует Энрике Le Parisien.
"Я очень рад, что у меня есть три очень хороших вратаря. Я хочу, чтобы все трое были готовы помочь команде", - добавил специалист.
Сафонову 27 лет. В составе "ПСЖ" за полтора года он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.
Эпизод матча ПСЖ против Монако в ЛЧ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"ПСЖ" Сафонова намучился с "Монако" в ЛЧ. Но все равно спасся от позора
26 февраля, 01:15
 
ФутболСпортЛюка ШевальеМатвей СафоновЛуис ЭнрикеПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала