Тренер "ПСЖ" назвал Сафонова умным вратарем высокого уровня

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике назвал россиянина Матвея Сафонова умным вратарем высокого уровня.
По ходу сезона-2025/26 россиянин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе "ПСЖ" у французского голкипера Люки Шевалье. На счету Сафонова 11 матчей во всех турнирах, в четырех из них он сыграл на ноль.
"Матвей - вратарь высокого уровня, игрок сборной своей страны. У него есть все технические и физические данные, необходимые современному вратарю. Он умеет играть ногами, а это важный аспект нашего понимания игры. Это очень умный вратарь, очень сильный физически и смелый. Он подходит под наш игровой стиль. Он проявил характер и способность стабильно играть на высоком уровне", - цитирует Энрике Le Parisien.
"Я очень рад, что у меня есть три очень хороших вратаря. Я хочу, чтобы все трое были готовы помочь команде", - добавил специалист.
Сафонову 27 лет. В составе "ПСЖ" за полтора года он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.