12:43 27.02.2026 (обновлено: 13:47 27.02.2026)
В Татарстане объявили ракетную опасность
В Татарстане объявили ракетную опасность
безопасность, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане объявили ракетную опасность

КАЗАНЬ, 27 фев – РИА Новости. МЧС РФ сообщило о введении режима ракетной опасности в Татарстане.
"На территории Республики Татарстан введен режим "Ракетная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
ПВО отразила атаку беспилотника на Москву
Вчера, 02:28
 
