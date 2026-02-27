https://ria.ru/20260227/tatarstan-2077120492.html
В Татарстане объявили ракетную опасность
МЧС РФ сообщило о введении режима ракетной опасности в Татарстане. РИА Новости, 27.02.2026
безопасность
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
