"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU
Фигурное катание
Фигурное катание
 
27.02.2026
"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU
"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU
"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU

Тарасова резко ответила ISU на запрет на критику судей

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не понимает задач проекта Международного союза конькобежцев (ISU), нацеленного на исключение публичной критики в адрес арбитров.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы ISU, в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров.
"Запрет на критику судей со стороны фигуристов и тренеров? Но ведь можно критиковать буквально всех – руководителей, правительства, партии, выдающихся артистов. Всех людей. А что, судьи не люди? Это что, не профессия - судейство? Что они за люди и если они что-то делают несправедливо, почему об этом нельзя сказать. И что я, проработав 70 лет в фигурном катании и воспитав столько (олимпийских) чемпионов, не имею права об этом сказать? А что, мы хуже их все понимаем? Мы что, идиоты, а они такие умные, образованные, талантливые и абсолютно безгрешные? - сказала Тарасова.
"Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Каждый человек, живущий на планете Земля. И это бы надо знать в ISU", - добавила собеседница агентства.
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Скорее всего, долго не продержится": Тарасова порассуждала о реформах ISU
15 января, 21:30
 
Фигурное катание
 
Заголовок открываемого материала