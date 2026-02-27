"Почему я не могу критиковать судейство?": Тарасова резко ответила ISU

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не понимает задач проекта Международного союза конькобежцев (ISU), нацеленного на исключение публичной критики в адрес арбитров.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказались документы ISU, в которых предложен проект решений, нацеленный на запрет критики судей со стороны фигуристов и тренеров.