Матушкин: одобрены изменения в бюджет Тамбовской области на 2026 год
Тамбовская область
 
18:33 27.02.2026
Матушкин: одобрены изменения в бюджет Тамбовской области на 2026 год
тамбовская область
тамбовская область
тамбов
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
евгений первышов
тамбовская область
тамбов
тамбовская область, тамбов, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, евгений первышов
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбов, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Евгений Первышов
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Изменения в бюджет Тамбовской области на 2026 год были одобрены на 66 заседании областной думы, сообщил спикер парламента Евгений Матушкин.
Законопроект был внесен в Тамбовскую областную думу главой региона Евгением Первышовым.
Объем расходов бюджета Тамбовской области на 2026 год увеличивается на 1 миллиард 031 миллион рублей за счет остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2026 года. На эту же сумму увеличится дефицит бюджета. По словам Матушкина, увеличение дефицита носит технический характер. Практически ежегодно в начале нового финансового года распределяются остатки денежных средств, которые сложились на 1 января. Эти средства не являются доходами бюджета, но могут быть использованы на финансирование приоритетных задач в текущем году. Предлагается уменьшить на 7,1 миллиарда рублей объем государственного долга Тамбовской области в связи с непривлечением в процессе исполнения бюджета в 2025 году коммерческого кредита, запланированного в бюджете.
"Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2026 год будут следующими: расходы — 86,3 миллиарда рублей; доходы — 79,8 миллиарда рублей; дефицит — 6,5 миллиарда рублей; госдолг — 12,3 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба Тамбовской областной думы Матушкина.
Как уточнил спикер регионального парламента, законопроект предусматривает в 2026 году расходы на финансовое обеспечение завершения строительства переходящих объектов (364,5 миллиона рублей); строительство котельной в поселке Строитель в рамках модернизации систем коммунальной инфраструктуры (52,3 миллиона рублей); строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках заключенного концессионного соглашения (57,5 миллиона рублей); строительство ФАПов и центров врача общей практики (135,8 миллиона рублей); разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в районе микрорайона "Волжский" города Тамбов (13,5 миллиона рублей); реализацию регионального проекта "Система обращения с твердыми коммунальными отходами Тамбовской области" (152,8 миллиона рублей) и другие цели. Увеличивается объем резервного фонда правительства Тамбовской области.
Также депутаты в первом чтении внесли изменения в региональный закон "Об областных нормативах финансирования образовательных организаций Тамбовской области". Законопроектом предлагается увеличить значения областных нормативов финансирования расходов общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, что обусловлено ростом целевых показателей заработной платы педагогических работников, увеличением минимального размера оплаты труда, а также индексацией заработной платы прочих категорий работников, а также изменить структуру норматива путем корректировки долей фонда оплаты труда педагогических и прочих работников.
Тамбовская областьТамбовская областьТамбовЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаЕвгений Первышов
 
 
