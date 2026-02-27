Матушкин: одобрены изменения в бюджет Тамбовской области на 2026 год

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Изменения в бюджет Тамбовской области на 2026 год были одобрены на 66 заседании областной думы, сообщил спикер парламента Евгений Матушкин.

Законопроект был внесен в Тамбовскую областную думу главой региона Евгением Первышовым.

Объем расходов бюджета Тамбовской области на 2026 год увеличивается на 1 миллиард 031 миллион рублей за счет остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2026 года. На эту же сумму увеличится дефицит бюджета. По словам Матушкина, увеличение дефицита носит технический характер. Практически ежегодно в начале нового финансового года распределяются остатки денежных средств, которые сложились на 1 января. Эти средства не являются доходами бюджета, но могут быть использованы на финансирование приоритетных задач в текущем году. Предлагается уменьшить на 7,1 миллиарда рублей объем государственного долга Тамбовской области в связи с непривлечением в процессе исполнения бюджета в 2025 году коммерческого кредита, запланированного в бюджете.

"Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2026 год будут следующими: расходы — 86,3 миллиарда рублей; доходы — 79,8 миллиарда рублей; дефицит — 6,5 миллиарда рублей; госдолг — 12,3 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба Тамбовской областной думы Матушкина.

Как уточнил спикер регионального парламента, законопроект предусматривает в 2026 году расходы на финансовое обеспечение завершения строительства переходящих объектов (364,5 миллиона рублей); строительство котельной в поселке Строитель в рамках модернизации систем коммунальной инфраструктуры (52,3 миллиона рублей); строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в рамках заключенного концессионного соглашения (57,5 миллиона рублей); строительство ФАПов и центров врача общей практики (135,8 миллиона рублей); разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений в районе микрорайона "Волжский" города Тамбов (13,5 миллиона рублей); реализацию регионального проекта "Система обращения с твердыми коммунальными отходами Тамбовской области" (152,8 миллиона рублей) и другие цели. Увеличивается объем резервного фонда правительства Тамбовской области.