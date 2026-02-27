Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил работников лесного хозяйства за труд по защите лесов и вручил им почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов, Матушкин, представители департамента лесного хозяйства и подведомственных организаций обсудили итоги работы лесного комплекса региона за 2025 год.

"Тамбовская областная дума на постоянной основе проводит работу по совершенствованию регионального законодательства, касающегося регулирования лесных отношений, и всегда готова поддержать инициативы, направленные на защиту лесного богатства нашего региона", — цитирует пресс-служба Матушкина.

Он также отметил вклад лесоводов в поддержку российских бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО лесоводы Тамбовской области отправили в помощь военнослужащим почти 5 тысяч кубометров леса и пиломатериалов для обустройства блиндажей и укрытий, а также гуманитарную помощь на сумму свыше 34 миллионов рублей.

С докладом об итогах работы и планах на 2026 год выступил исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Тамбовской области Валерий Ходаев.

Леса в регионе охраняют, защищают и восстанавливают 15 областных государственных учреждений. Их сотрудники следят за незаконными вырубками и пресекают нарушения лесного законодательства. С 2025 года в Тамбовской области действует региональный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Он направлен на то, чтобы леса в стране сохранялись и восстанавливались быстрее, чем вырубаются или гибнут. В прошлом году тамбовские лесоводы увеличили площади восстановленных лесов и заготовили запас семян для высадки на участках, где деревья вырубили или они погибли.