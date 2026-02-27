Рейтинг@Mail.ru
Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
16:50 27.02.2026
Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области
Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области - РИА Новости, 27.02.2026
Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области
Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил работников лесного хозяйства за труд по защите лесов и вручил им почетные грамоты и... РИА Новости, 27.02.2026
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
евгений первышов
тамбовская область
Матушкин вручил награды работникам лесного хозяйства Тамбовской области

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Спикер Тамбовской областной думы Евгений Матушкин поблагодарил работников лесного хозяйства за труд по защите лесов и вручил им почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Глава Тамбовской области Евгений Первышов, Матушкин, представители департамента лесного хозяйства и подведомственных организаций обсудили итоги работы лесного комплекса региона за 2025 год.
"Тамбовская областная дума на постоянной основе проводит работу по совершенствованию регионального законодательства, касающегося регулирования лесных отношений, и всегда готова поддержать инициативы, направленные на защиту лесного богатства нашего региона", — цитирует пресс-служба Матушкина.
Он также отметил вклад лесоводов в поддержку российских бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. С начала СВО лесоводы Тамбовской области отправили в помощь военнослужащим почти 5 тысяч кубометров леса и пиломатериалов для обустройства блиндажей и укрытий, а также гуманитарную помощь на сумму свыше 34 миллионов рублей.
С докладом об итогах работы и планах на 2026 год выступил исполняющий обязанности директора департамента лесного хозяйства Тамбовской области Валерий Ходаев.
Леса в регионе охраняют, защищают и восстанавливают 15 областных государственных учреждений. Их сотрудники следят за незаконными вырубками и пресекают нарушения лесного законодательства. С 2025 года в Тамбовской области действует региональный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Он направлен на то, чтобы леса в стране сохранялись и восстанавливались быстрее, чем вырубаются или гибнут. В прошлом году тамбовские лесоводы увеличили площади восстановленных лесов и заготовили запас семян для высадки на участках, где деревья вырубили или они погибли.
Сотрудники лесного хозяйства прилагают много усилий для того, чтобы пожароопасный период на территории области прошел без чрезвычайных ситуаций. В этом им помогает сеть пожарно-наблюдательных вышек, наземное патрулирование, спутниковая информационная система дистанционного мониторинга, система видеомониторинга леса, применение беспилотных летательных аппаратов и квадрокоптеров. Выполнен комплекс практических мероприятий по предотвращению лесных пожаров, включающий в себя создание минерализованных полос и контролируемые выжигания сухой растительности до начала пожароопасного сезона.
Заголовок открываемого материала