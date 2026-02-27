https://ria.ru/20260227/taksi-2077150005.html
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси - РИА Новости, 27.02.2026
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси
Полномочия ФАС необходимо расширить для сдерживания цен на такси в России, поскольку агрегаторы повышают стоимость при каждом удобном случае, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:06:00+03:00
2026-02-27T14:06:00+03:00
2026-02-27T15:51:00+03:00
россия
сергей миронов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
справедливая россия
общество
авто
такси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260209/taksi-2073203951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей миронов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), справедливая россия, общество, авто, такси
Россия, Сергей Миронов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Справедливая Россия, Общество, Авто, Такси
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси
Миронов предложил расширить полномочия ФАС для сдерживания цен на такси