В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси - РИА Новости, 27.02.2026
14:06 27.02.2026 (обновлено: 15:51 27.02.2026)
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси
2026-02-27T14:06:00+03:00
2026-02-27T15:51:00+03:00
россия
сергей миронов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
справедливая россия
общество
авто
такси
россия
россия, сергей миронов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), справедливая россия, общество, авто, такси
Россия, Сергей Миронов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Справедливая Россия, Общество, Авто, Такси
В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси

Миронов предложил расширить полномочия ФАС для сдерживания цен на такси

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полномочия ФАС необходимо расширить для сдерживания цен на такси в России, поскольку агрегаторы повышают стоимость при каждом удобном случае, заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Сервисы такси взвинчивают цены по любому удобному случаю: снегопад, дождь, жара, часы пик, праздники. Стоимость поездок тут же возрастает в полтора-два раза, а бывает и больше — ведь никакого "потолка" нет. Происходит это якобы автоматически, в рамках так называемого динамического ценообразования, но у него тоже должен быть предел", - сказал депутат в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
"Также мы предлагали расширить полномочия ФАС, чтобы при любом резком увеличении цен служба могла директивно возвращать их на прежний уровень, а потом уже разбираться в причинах повышения", - добавил Миронов.
Он указал, что такие меры необходимы для "ограничения жадности" сервисов. Депутат считает, что в России такси не должно превращаться в роскошь.
Автомобили такси на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Минпромторг подготовил полный перечень авто для использования в такси
9 февраля, 14:18
 
