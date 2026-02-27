https://ria.ru/20260227/stolknoveniya-2077023939.html
СМИ: в столкновениях с Пакистаном погибли около 60 афганских военных
СМИ: в столкновениях с Пакистаном погибли около 60 афганских военных - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: в столкновениях с Пакистаном погибли около 60 афганских военных
Число афганских военных, погибших при столкновениях на границе с Пакистаном, возросло до 58, более 100 получили ранения, сообщает пакистанский телеканал Geo TV... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
СМИ: в столкновениях с Пакистаном погибли около 60 афганских военных
