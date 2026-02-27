https://ria.ru/20260227/stavropole-2077189743.html
Владимиров: залог будущего – рост всех основных экономических показателей
Владимиров: залог будущего – рост всех основных экономических показателей
Сегодня залог будущего – рост экономических показателей в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
ставропольский край
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сегодня залог будущего – рост экономических показателей в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.
"На мой взгляд важная тенденция – рост всех основных показателей: валовых региональных, инвестиций в основной капитал, налоговых поступлений. Это сегодня залог будущего", – сказал Владимиров.
Он добавил, что рост инвестиций определен и хотелось, чтобы регион перешагнул цифру в 500 миллиардов рублей вложений в экономику.
Также, по словам губернатора, необходимо, чтобы в регионе росли заработные платы. Он отметил: человек должен комфортно жить и отдыхать, чтобы ему захотелось остаться в Ставропольском крае.
Помимо этого, Владимиров подчеркнул: на протяжении девяти лет, включая 2025 год, регион сохранял устойчивый рост инвестиций.