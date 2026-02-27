Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. К 2036 году Ставропольский край должен как минимум на 60% поднять объем промышленного производства, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.

"Мы должны к 2036 году как минимум на 60% поднять объем промышленного производства. У нас поставлена задача для промышленности очень хорошая, но к 2030 году мы должны вырасти в объемах экспорта, то есть сегодня плотно работаем на экспорт, по крайней мере на 20%, и к 2036 году также необходимо довести экспорт до 20%", – отметил Владимиров.

Губернатор региона подчеркнул, что это большой вызов. По его словам, стоит задача также нарастить на 25% объемы производства сельскохозяйственной продукции, объемы промышленного производства и количество отдыхающих.

Он также рассказал о задаче, связанной с развитием ИИ, беспилотных систем и робототехники. Владимиров отметил, что она является вызовом для России, а также для каждого региона – и Ставропольский край тоже будет в этом участвовать.