Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
Ставропольский край
Ставропольский край
 
15:28 27.02.2026
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%
К 2036 году Ставропольский край должен как минимум на 60% поднять объем промышленного производства, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 27.02.2026
ставропольский край, россия, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров
Владимиров: Ставрополье должно поднять объем промпроизводства на 60%

Владимиров: Ставропольский край должен нарастить объем промпроизводства на 60%

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. К 2036 году Ставропольский край должен как минимум на 60% поднять объем промышленного производства, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Об этом он рассказал в пятницу на региональной неделе Ставропольского края.
"Мы должны к 2036 году как минимум на 60% поднять объем промышленного производства. У нас поставлена задача для промышленности очень хорошая, но к 2030 году мы должны вырасти в объемах экспорта, то есть сегодня плотно работаем на экспорт, по крайней мере на 20%, и к 2036 году также необходимо довести экспорт до 20%", – отметил Владимиров.
Губернатор региона подчеркнул, что это большой вызов. По его словам, стоит задача также нарастить на 25% объемы производства сельскохозяйственной продукции, объемы промышленного производства и количество отдыхающих.
Он также рассказал о задаче, связанной с развитием ИИ, беспилотных систем и робототехники. Владимиров отметил, что она является вызовом для России, а также для каждого региона – и Ставропольский край тоже будет в этом участвовать.
"Уже сегодня мы понимаем, какими инструментами мы достигнем лидерства в этих направлениях", – заключил губернатор края.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Владимиров: залог будущего – рост всех основных экономических показателей
Вчера, 15:25
 
Ставропольский крайСтавропольский крайРоссияВладимир Владимиров
 
 
