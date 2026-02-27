https://ria.ru/20260227/ssha-2077286973.html
Трамп заявил, что хочет урегулирования на Украине как можно скорее
Трамп заявил, что хочет урегулирования на Украине как можно скорее - РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заявил, что хочет урегулирования на Украине как можно скорее
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть скорейшее урегулирование украинского конфликта. РИА Новости, 27.02.2026
Трамп заявил, что хочет урегулирования на Украине как можно скорее
Трамп заявил, что хочет скорейшего урегулирования на Украине