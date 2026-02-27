Рейтинг@Mail.ru
Госдеп разрешил необязательному дипломатическому персоналу покинуть Израиль - РИА Новости, 27.02.2026
20:08 27.02.2026
Госдеп разрешил необязательному дипломатическому персоналу покинуть Израиль
Госдеп разрешил необязательному дипломатическому персоналу покинуть Израиль
в мире
израиль
сша
иерусалим
государственный департамент сша
израиль
сша
иерусалим
в мире, израиль, сша, иерусалим, государственный департамент сша
В мире, Израиль, США, Иерусалим, Государственный департамент США
Госдеп США разрешил необязательному дипперсоналу покинуть Израиль

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил необязательному дипломатическому персоналу и членам их семей покинуть Израиль в связи с рисками в сфере безопасности, сообщило посольство США в Иерусалиме.
"Госдепартамент 27 февраля санкционировал выезд сотрудников дипломатической миссии в Израиле, не задействованных в выполнении критически важных функций, а также членов их семей в связи с рисками в сфере безопасности", - говорится в заявлении посольства.
Гражданам США, находящимся в Израиле, было рекомендовано рассмотреть возможность покинуть страну, пока есть коммерческие рейсы.
"Усиление региональной напряженности может привести к отмене и/или сокращению рейсов авиакомпаний в Израиль и из Израиля", - предупредили в посольстве Соединенных Штатов.
Отмечается, что посольство США может дополнительно ограничить или запретить поездки сотрудников и членов их семей в определенные районы Израиля, Старый город Иерусалима и на Западный берег.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Израиль пригрозил Ливану ударами, сообщили СМИ
24 февраля, 14:42
 
