https://ria.ru/20260227/ssha-2077272421.html
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:36:00+03:00
2026-02-27T19:36:00+03:00
2026-02-27T19:36:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583117995_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88e3e85b73bb32bc5ab82be0122a9df7.jpg
https://ria.ru/20251118/ssha-2055714760.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583117995_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_1969f1a073d9f469731b6468f5aa42ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
NYT: закидавшего нью-йоркских полицейских снежками не стали обвинять в нападении
НЬЮ-ЙОРК, 26 фев - РИА Новости.
Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки, сообщает в пятницу газета New York Times.
Полиция Нью-Йорка
задержала 27-летнего Гусмана Кулибали по подозрению в том, что он забросал снежками правоохранителей в Вашингтон-Сквер-парке, после чего полицейские оказались в больнице с травмами.
"После ознакомления с имеющимися доказательствами, включая видео в социальных сетях и нательные камеры полицейских, прокуроры сказали, что они не могут доказать, что прибывший на место полицейский получил физическую травму непосредственно от действий господина Кулибали", - говорится в материале.
При этом в прокуратуре добавили, что после попадания под обстрел снежками у правоохранителя лопнул сосуд в глазу, а также болели голова и шея.
Теперь Кулибали обвиняют только в нарушении общественного порядка, а это менее серьезный проступок, пишет газета.
Полиция Нью-Йорка ранее сообщила об объявлении в розыск двух человек по этому делу.
На опубликованном рядом СМИ видео с места событий видно, как толпа из пары десятков человек без остановки закидывает крупными кусками снега двух прибывших по вызову с жалобой на шумную компанию полицейских. Стражи порядка оттолкнули пару участников этого "нападения", но в целом не отвечали на действия собравшихся.