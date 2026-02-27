Рейтинг@Mail.ru
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
27.02.2026
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении
Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки,... РИА Новости, 27.02.2026
в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении

NYT: закидавшего нью-йоркских полицейских снежками не стали обвинять в нападении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Нью-Йорка
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 26 фев - РИА Новости. Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки, сообщает в пятницу газета New York Times.
Полиция Нью-Йорка задержала 27-летнего Гусмана Кулибали по подозрению в том, что он забросал снежками правоохранителей в Вашингтон-Сквер-парке, после чего полицейские оказались в больнице с травмами.
"После ознакомления с имеющимися доказательствами, включая видео в социальных сетях и нательные камеры полицейских, прокуроры сказали, что они не могут доказать, что прибывший на место полицейский получил физическую травму непосредственно от действий господина Кулибали", - говорится в материале.
При этом в прокуратуре добавили, что после попадания под обстрел снежками у правоохранителя лопнул сосуд в глазу, а также болели голова и шея.
Теперь Кулибали обвиняют только в нарушении общественного порядка, а это менее серьезный проступок, пишет газета.
Полиция Нью-Йорка ранее сообщила об объявлении в розыск двух человек по этому делу.
На опубликованном рядом СМИ видео с места событий видно, как толпа из пары десятков человек без остановки закидывает крупными кусками снега двух прибывших по вызову с жалобой на шумную компанию полицейских. Стражи порядка оттолкнули пару участников этого "нападения", но в целом не отвечали на действия собравшихся.
