СМИ: закидавшего полицейских в США снежками не стали обвинять в нападении

НЬЮ-ЙОРК, 26 фев - РИА Новости. Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки, сообщает в пятницу газета Окружная прокуратура Манхэттэна не стала предъявлять обвинение в нападении на сотрудников полиции Нью-Йорка мужчине, который в числе прочих кидал в них снежки, сообщает в пятницу газета New York Times.

Полиция Нью-Йорка задержала 27-летнего Гусмана Кулибали по подозрению в том, что он забросал снежками правоохранителей в Вашингтон-Сквер-парке, после чего полицейские оказались в больнице с травмами.

"После ознакомления с имеющимися доказательствами, включая видео в социальных сетях и нательные камеры полицейских, прокуроры сказали, что они не могут доказать, что прибывший на место полицейский получил физическую травму непосредственно от действий господина Кулибали", - говорится в материале.

При этом в прокуратуре добавили, что после попадания под обстрел снежками у правоохранителя лопнул сосуд в глазу, а также болели голова и шея.

Теперь Кулибали обвиняют только в нарушении общественного порядка, а это менее серьезный проступок, пишет газета.

Полиция Нью-Йорка ранее сообщила об объявлении в розыск двух человек по этому делу.