Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 27.02.2026 (обновлено: 13:13 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/ssha-2077125574.html
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США - РИА Новости, 27.02.2026
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США
Результаты контактов с США по экономическим вопросам будут представлены СМИ, как только они появятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:05:00+03:00
2026-02-27T13:13:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
кирилл дмитриев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063552642_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_5c580b3449724bd573f07d5dd238c165.jpg
https://ria.ru/20260223/csha-2076163246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027927_0:215:2094:1786_1920x0_80_0_0_13cce197e82f4b10d689bc3f420d7c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, В мире
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США

Песков: результаты контактов РФ и США представят, как только они появятся

© AP Photo / Jae C. HongФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Результаты контактов с США по экономическим вопросам будут представлены СМИ, как только они появятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев продолжает работу по вопросам торгово-экономического сотрудничества с США.
"Когда появятся какие-то результаты, разумеется, вам будет эта информация представлена", - сказал Песков.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Просто нет выбора": в США заявили о важном решении по России и Украине
23 февраля, 05:11
 
РоссияСШАДмитрий ПесковКирилл ДмитриевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала