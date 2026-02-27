https://ria.ru/20260227/ssha-2077125574.html
Песков ответил на вопрос о результатах контактов России и США
Результаты контактов с США по экономическим вопросам будут представлены СМИ, как только они появятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
