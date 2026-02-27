Рейтинг@Mail.ru
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
20:48 27.02.2026 (обновлено: 20:50 27.02.2026)
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и столичным ЦСКА, прерванный в связи с угрозой атаки БПЛА в Сочи, будет доигран 11 РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026
континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, цска
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, ЦСКА
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве

Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют 11 марта в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и столичным ЦСКА, прерванный в связи с угрозой атаки БПЛА в Сочи, будет доигран 11 марта в Москве, сообщается на сайте КХЛ.
"Сочи" принимал столичный ЦСКА в понедельник. Начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был остановлен при счете 0:0 из-за повторной угрозы атаки БПЛА. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по доигровке матча. Также в Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Отмечается, что встреча пройдет на домашней арене ЦСКА и возобновится со второго периода. Днем ранее команды проведут еще один матч друг с другом согласно календарю КХЛ. Также лига перенесла с 12 марта на 13 марта гостевой матч "Сочи" против казанского "Ак Барса".
"Сочи" с 40 очками занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где ЦСКА с 72 баллами располагается на пятом месте.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Динамо М (Москва) - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Московское "Динамо" обыграло СКА и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК СочиЦСКА
 
