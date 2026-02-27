Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и столичным ЦСКА, прерванный в связи с угрозой атаки БПЛА в Сочи, будет доигран 11 марта в Москве, сообщается на сайте КХЛ.
"Сочи" принимал столичный ЦСКА в понедельник. Начало встречи в связи с авиационной опасностью было перенесено с 17:00 на 18:15 мск. После первого периода матч был остановлен при счете 0:0 из-за повторной угрозы атаки БПЛА. КХЛ сообщила, что дополнительно проинформирует о решении по доигровке матча. Также в Сочи вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Отмечается, что встреча пройдет на домашней арене ЦСКА и возобновится со второго периода. Днем ранее команды проведут еще один матч друг с другом согласно календарю КХЛ. Также лига перенесла с 12 марта на 13 марта гостевой матч "Сочи" против казанского "Ак Барса".
"Сочи" с 40 очками занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, где ЦСКА с 72 баллами располагается на пятом месте.
