Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" — ЦСКА доиграют в марте в Москве

Отмечается, что встреча пройдет на домашней арене ЦСКА и возобновится со второго периода. Днем ранее команды проведут еще один матч друг с другом согласно календарю КХЛ. Также лига перенесла с 12 марта на 13 марта гостевой матч "Сочи" против казанского "Ак Барса".