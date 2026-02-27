МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская армия освободила Графское в Харьковской области, Карповку в ДНР, Риздвянку в Запорожской области, а также Краснознаменку в Днепропетровской области за неделю, сообщило Минобороны России.
ВС РФ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ
Украинские войска потеряли до 8725 военнослужащих ВСУ, 132 бронемашины на различных направлениях спецоперации за неделю, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Также, средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, отметили в ведомстве.
НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 95 украинских беспилотников над 11 регионами страны, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
КИЕВ ГОТОВИТСЯ К ДИВЕРСИЯМ НА ГАЗОПРОВОДАХ РФ
Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ССО ПОД СУМАМИ
ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
РЕАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ЛОЖНЫЕ ЗАСЛУГИ
Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".
Он также отметил, что в подразделении группировки было налажено целое производство по печати корпусов на 3D-принтерах для использования этого оборудования на ложных позициях ВС РФ.
