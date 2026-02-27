МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская армия освободила Графское в Харьковской области, Карповку в ДНР, Риздвянку в Запорожской области, а также Краснознаменку в Днепропетровской области за неделю, сообщило Минобороны России.

ВС РФ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Украинские войска потеряли до 8725 военнослужащих ВСУ , 132 бронемашины на различных направлениях спецоперации за неделю, следует из официальной сводки Минобороны РФ.

Армия России за неделю нанесла 8 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины , объектам энергетики, топливной и транспорта, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Также, средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США , четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, отметили в ведомстве.

НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 95 украинских беспилотников над 11 регионами страны, Чёрным и Азовским морями , сообщили в Минобороны РФ.

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К ДИВЕРСИЯМ НА ГАЗОПРОВОДАХ РФ

ССО ПОД СУМАМИ

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

РЕАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ЛОЖНЫЕ ЗАСЛУГИ

Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".