Спецоперация, 27 февраля: в зоне СВО освободили четыре населенных пункта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 27.02.2026
Спецоперация, 27 февраля: в зоне СВО освободили четыре населенных пункта
Спецоперация, 27 февраля: в зоне СВО освободили четыре населенных пункта
Российская армия освободила Графское в Харьковской области, Карповку в ДНР, Риздвянку в Запорожской области, а также Краснознаменку в Днепропетровской области... РИА Новости, 27.02.2026
россия, киев, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, голубой поток, турецкий поток, безопасность
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская армия освободила Графское в Харьковской области, Карповку в ДНР, Риздвянку в Запорожской области, а также Краснознаменку в Днепропетровской области за неделю, сообщило Минобороны России.

ВС РФ В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Украинские войска потеряли до 8725 военнослужащих ВСУ, 132 бронемашины на различных направлениях спецоперации за неделю, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО
20 февраля, 18:59
Армия России за неделю нанесла 8 ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, топливной и транспорта, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Также, средствами противовоздушной обороны сбиты 22 управляемые авиационные бомбы, 50 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", а также 2041 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, отметили в ведомстве.

НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 95 украинских беспилотников над 11 регионами страны, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К ДИВЕРСИЯМ НА ГАЗОПРОВОДАХ РФ

Российские спецслужбы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на газопроводах "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
21 февраля, 10:56

ССО ПОД СУМАМИ

ВСУ перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций, три подобных ранее были уничтожены в этом же районе, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

РЕАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ЛОЖНЫЕ ЗАСЛУГИ

Боевики украинского подразделения "Птицы Мадьяра" наносили удары по ложным российским позициям и получали за это боевые выплаты, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".
Он также отметил, что в подразделении группировки было налажено целое производство по печати корпусов на 3D-принтерах для использования этого оборудования на ложных позициях ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныГолубой потокТурецкий потокБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
