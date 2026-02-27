Бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 фев - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 средств доставки грузов ВСУ в феврале, нарушая логистику украинских подразделений на передовой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.

"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили более 25 средств доставки провизии, боекомплекта и жизненно необходимых грузов ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевого дежурства операторы FPV-дронов и воздушной разведки следят за любыми передвижениями ВСУ на основных путях подвоза, уничтожая грузовые и легковые автомобили, малогабаритный транспорт и роботизированные комплексы противника.