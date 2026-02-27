https://ria.ru/20260227/spetsoperatsiya-2077043240.html
Бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области
Бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области - РИА Новости, 27.02.2026
Бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области
Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 средств доставки грузов ВСУ в феврале, нарушая логистику... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:04:00+03:00
2026-02-27T07:04:00+03:00
2026-02-27T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260227/vsu-2077041887.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области
РИА Новости: бойцы "Севера" оставляют ВСУ без поставок в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 27 фев - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 25 средств доставки грузов ВСУ в феврале, нарушая логистику украинских подразделений на передовой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили более 25 средств доставки провизии, боекомплекта и жизненно необходимых грузов ВСУ
в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе боевого дежурства операторы FPV-дронов и воздушной разведки следят за любыми передвижениями ВСУ на основных путях подвоза, уничтожая грузовые и легковые автомобили, малогабаритный транспорт и роботизированные комплексы противника.
"Благодаря постоянному огневому поражению средств доставки грузов операторам беспилотных систем удаётся нарушать логистику и снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения", - пояснили в группировке.