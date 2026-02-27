Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:38 27.02.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.02.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений и уничтожили до десяти военных ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости наводчик... РИА Новости, 27.02.2026
ВС России сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

РИА Новости: морпехи сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений и уничтожили до десяти военных ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Имам".
Цель была выявлена в момент смены личного состава противника, после чего расчет оперативно приступил к выполнению огневой задачи.
"Нам поступила цель - шла ротация противника. Мы быстро сориентировали орудия, навелись и поразили эту цель", - рассказал "Имам".
Позже противник попытался эвакуировать раненых, однако и эта попытка была пресечена артиллерийским огнем.
"Подъехала группа эвакуации противника, чтобы забрать раненых. Мы также отработали по этой машине, там была "буханка". В результате от пяти до десяти человек противника было ликвидировано точно", - добавил наводчик.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Российские военные рассказали, как заманивали ВСУ трофейными Starlink
