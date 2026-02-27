ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений и уничтожили до десяти военных ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийской установки 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Имам".

Цель была выявлена в момент смены личного состава противника, после чего расчет оперативно приступил к выполнению огневой задачи.

"Нам поступила цель - шла ротация противника. Мы быстро сориентировали орудия, навелись и поразили эту цель", - рассказал "Имам".

Позже противник попытался эвакуировать раненых, однако и эта попытка была пресечена артиллерийским огнем.