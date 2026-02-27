https://ria.ru/20260227/spetsoperatsiya-2077029996.html
Российские военные рассказали, как заманивали ВСУ трофейными Starlink
Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, расходуя БПЛА, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".
"Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ
(в Харьковской и Сумской областях
- ред.), а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что таким образом противника вводили в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях.
"То есть противник думал, что на ложных позициях находятся операторы БПЛА, и наносил по ним безрезультатные удары артиллерией и БПЛА", - добавил "Смоленск".