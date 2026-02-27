Российские военные рассказали, как заманивали ВСУ трофейными Starlink

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные расставляли трофейные антенны Starlink на несуществующих позициях на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, по которым ВСУ затем наносили безрезультатные удары, расходуя БПЛА, рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Смоленск".

"Мы использовали трофейное оборудование Starlink, найденное на занятых позициях ВСУ (в Харьковской и Сумской областях - ред.), а также сами печатали корпуса на 3D-принтерах с целью дезорганизации разведки противника и сокрытия истинного определения наших позиций", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что таким образом противника вводили в заблуждение, расставляя антенны на несуществующих позициях.