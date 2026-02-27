"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Шанхайские драконы" в овертайме проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:5 (3:4, 0:0, 2:1, 1:0). У победителей дубль оформил Денис Зернов (19-я, 42-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Бучельников (18), Виталий Абрамов (20), Ник Эберт (53) и Павел Карнаухов (61). В составе "Шанхайских драконов" дважды отличился Спенсер Фу (10, 14), также голами отметились Ник Меркли (5), Кевин Лабанк (13) и Павел Акользин (50).

Столичный клуб пропустил четыре шайбы за первые 14 минут матча, после чего заменил вратаря Александра Самонова на Дмитрия Гамзина.

"Шанхайские драконы" четвертый раз по ходу сезона проиграли ЦСКА в матче КХЛ. Китайский клуб (52 очка) идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф. Последним участником Кубка Гагарина от Запада стал московский "Спартак" (68 очков). ЦСКА (74) располагается на пятом месте.