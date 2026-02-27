Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов"
Хоккей
Хоккей
 
22:14 27.02.2026 (обновлено: 23:15 27.02.2026)
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов"
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов"
"Шанхайские драконы" в овертайме проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
хоккей
спорт
денис зернов
виталий абрамов
ник эберт
спартак (москва)
цска
шанхайские драконы
Новости
спорт, денис зернов, виталий абрамов, ник эберт, спартак (москва), цска, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Денис Зернов, Виталий Абрамов, Ник Эберт, Спартак (Москва), ЦСКА, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после поражения "Шанхайских драконов"

"Спартак" стал последним участником плей-офф КХЛ от Западной конференции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Драконы" (Шанхай)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Драконы (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Шанхайские драконы" в овертайме проиграли московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:5 (3:4, 0:0, 2:1, 1:0). У победителей дубль оформил Денис Зернов (19-я, 42-я минуты), также шайбы забросили Дмитрий Бучельников (18), Виталий Абрамов (20), Ник Эберт (53) и Павел Карнаухов (61). В составе "Шанхайских драконов" дважды отличился Спенсер Фу (10, 14), также голами отметились Ник Меркли (5), Кевин Лабанк (13) и Павел Акользин (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
ЦСКА
6 : 5
Шанхайские Драконы
17:44 • Дмитрий Бучельников
(Павел Карнаухов, Никита Охотюк)
18:00 • Денис Зернов
(Николай Коваленко, Alexei Churkin)
19:24 • Виталий Абрамов
01:05 • Денис Зернов
(Николай Коваленко, Никита Нестеров)
12:22 • Ник Эберт
(Прохор Полтапов, Виталий Абрамов)
00:21 • Павел Карнаухов
(Иван Дроздов, Никита Нестеров)
04:34 • Ник Меркли
(Borna Rendulic)
09:54 • Спенсер Фу
(Райли Саттер)
12:17 • Кевин Лабанк
(Гэйдж Квинни)
13:33 • Спенсер Фу
(Натан Сучезе, Джейк Бисхофф)
09:06 • Павел Акользин
(Райли Саттер, Дмитрий Шикин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Столичный клуб пропустил четыре шайбы за первые 14 минут матча, после чего заменил вратаря Александра Самонова на Дмитрия Гамзина.
"Шанхайские драконы" четвертый раз по ходу сезона проиграли ЦСКА в матче КХЛ. Китайский клуб (52 очка) идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф. Последним участником Кубка Гагарина от Запада стал московский "Спартак" (68 очков). ЦСКА (74) располагается на пятом месте.
В следующем матче армейцы примут 2 марта екатеринбургский "Автомобилист", "Шанхайские драконы" днем ранее на выезде сыграют против тольяттинской "Лады".
Хоккей Спорт Денис Зернов Виталий Абрамов Ник Эберт ХК Спартак (Москва) ЦСКА Шанхайские драконы КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
