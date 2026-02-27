https://ria.ru/20260227/soveschanie-2077124664.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 27.02.2026
