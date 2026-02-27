https://ria.ru/20260227/smolensk-2077201133.html
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу - РИА Новости, 27.02.2026
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу
Сожительницу 43-летнего мужчины, обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, задержали как соучастницу, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 27.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077199570_404:0:2149:1309_1920x0_80_0_0_b00ea8875719c8e086f487f169a2dccf.jpg
