Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу
15:51 27.02.2026 (обновлено: 16:08 27.02.2026)
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
Сожительницу обвиняемого в похищении девочки задержали как соучастницу

© СК России/ВКонтактеСожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
© СК России/ВКонтакте
Сожительница подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Сожительницу 43-летнего мужчины, обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, задержали как соучастницу, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 27 февраля 2026 года, задержана 51-летняя сожительница как соучастница 43-летнего обвиняемого в похищении 9-летней девочки", - говорится в сообщении.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу подозреваемого.
ПроисшествияСмоленскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
