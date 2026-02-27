https://ria.ru/20260227/smolensk-2077197702.html
СК запросил арест обвиняемого в похищении девочки в Смоленске
Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого в похищении девочки и его сожительницы в Смоленске, сообщил СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
