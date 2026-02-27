Рейтинг@Mail.ru
15:44 27.02.2026
Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого в похищении девочки и его сожительницы в Смоленске, сообщил СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
СК запросил арест обвиняемого в похищении девочки в Смоленске

СК запросил арест обвиняемого в похищении девочки в Смоленске и его сожительницы

© соцсетиПодозреваемый в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© соцсети
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Следствие ходатайствует о заключении под стражу обвиняемого в похищении девочки и его сожительницы в Смоленске, сообщил СК РФ.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины и его сожительницы", - говорится в сообщении.
Найденная после похищения в Смоленске девочка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияСмоленскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
