Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 27.02.2026
15:44 27.02.2026 (обновлено: 15:50 27.02.2026)
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
2026
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Следствие занимается установлением причин и мотивов мужчины и женщины, обвиняемых в похищении девочки в Смоленске, сообщило СК РФ.
"В настоящее время следственные органы продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и мотивов действий обвиняемых", - говорится в сообщении.
СК запросил арест обвиняемого в похищении девочки в Смоленске
