Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 27.02.2026
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
Следствие занимается установлением причин и мотивов мужчины и женщины, обвиняемых в похищении девочки в Смоленске, сообщило СК РФ. РИА Новости, 27.02.2026
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
СК устанавливает мотивы мужчины и женщины в похищении девочки в Смоленске