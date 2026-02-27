Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемым в похищении девочки

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемому в похищении девятилетней девочки в Смоленске и его сожительнице может грозить до 12 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.