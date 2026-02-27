Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемым в похищении девочки
15:18 27.02.2026
Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемым в похищении девочки
Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемым в похищении девочки
2026
происшествия, россия, смоленск, москва, александр хаминский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Москва, Александр Хаминский, Следственный комитет России (СК РФ)
Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемым в похищении девочки

© СКР по Смоленской области/ВКонтактеПодозреваемый в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подозреваемому в похищении девятилетней девочки в Смоленске и его сожительнице может грозить до 12 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива. Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, заявили в МВД. Позже задержали и сожительницу подозреваемого.
"Наказание за похищение заведомо несовершеннолетней предусмотрено пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека"). Похитителю и его сожительнице, если будет доказаны их вина, по этой статье грозит лишение свободы на срок до 12 лет", - рассказал Хаминский.
Соседи найденной в Смоленске девочки рассказали о работе следователей
ПроисшествияРоссияСмоленскМоскваАлександр ХаминскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
