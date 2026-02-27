Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев и Анохин открыли новый фиджитал-центр в Смоленске
Смоленская область
 
12:29 27.02.2026
Дегтярев и Анохин открыли новый фиджитал-центр в Смоленске
Дегтярев и Анохин открыли новый фиджитал-центр в Смоленске
Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный" в облцентре.
2026-02-27T12:29:00+03:00
2026-02-27T12:29:00+03:00
Новости
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и министр спорта России Михаил Дегтярев открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный"
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и министр спорта России Михаил Дегтярев открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта Юбилейный - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и министр спорта России Михаил Дегтярев открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный"
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный" в облцентре.
"Это уже второй центр в областной столице. Сегодня здесь много молодых людей, для них это новая точка притяжения и место для реализации своих спортивных амбиций", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Новый центр оснащен игровыми станциями, консолями последнего поколения, комплексами виртуальной реальности, специализированной зоной лазертага и оборудованием для дрон-рейсинга. Отмечается, что в Смоленске открыта уже вторая площадка.
"Смоленская область вошла в число пилотных регионов для внедрения новой модели спортивных пространств. На базе "Юбилейного" уже несколько лет готовят спортсменов по компьютерному спорту, и создание фиджитал-центра стало логичным шагом вперед", – сказал Анохин.
В рамках церемонии открытия вручили ведомственные награды Минспорта России и знаки отличия смоленским спортсменам и специалистам спортивной сферы. В их числе – представители конькобежного спорта, дзюдо, тхэквондо, радиоспорта, эстетической гимнастики.
Также Дегтярев и Анохин провели рабочую встречу в региональном правительстве. Глава области рассказал об основных результатах и планах по развитию спорта.
Анохин отметил, что обеспеченность спортивными объектами в области составляет 80,9%, а регулярно занимаются физкультурой более 60,3% жителей. Всего в регионе работают свыше 2,7 тысячи спортсооружений.
В ближайшие годы в области планируется строительство и модернизация спортивных объектов. В 2026 году появятся модульные залы единоборств в Рославле и Демидове, а также спортплощадки ГТО и "умные" площадки в муниципалитетах. В Смоленске продолжатся возведение центра настольного тенниса, термального комплекса "Термолэнд-Дельфин" и ремонт ФОКа. В 2028 году начнется строительство гимнастического зала на улице Урицкого.
"Создаем условия для спортивных занятий ветеранов СВО, проводим региональный "Кубок защитников Отечества". Особое внимание уделяем адаптивному спорту – планируем оборудовать спортивные объекты в пяти административных центрах региона", – отметил Анохин.
В ходе визита министр посетил Смоленский государственный университет спорта. Здесь будут проходить тренировки и домашние матчи возрожденного футбольного клуба "Искра".
"Признателен Михаилу Владимировичу Дегтяреву за стратегическое партнерство и личный вклад в развитие спортивной инфраструктуры Смоленской области", – сказал Анохин.
