Губернатор Смоленской области Василий Анохин и министр спорта России Михаил Дегтярев открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный"

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и министр спорта России Михаил Дегтярев открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный"

Дегтярев и Анохин открыли новый фиджитал-центр в Смоленске

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли фиджитал-центр на базе Дворца спорта "Юбилейный" в облцентре.

"Это уже второй центр в областной столице. Сегодня здесь много молодых людей, для них это новая точка притяжения и место для реализации своих спортивных амбиций", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Новый центр оснащен игровыми станциями, консолями последнего поколения, комплексами виртуальной реальности, специализированной зоной лазертага и оборудованием для дрон-рейсинга. Отмечается, что в Смоленске открыта уже вторая площадка.

"Смоленская область вошла в число пилотных регионов для внедрения новой модели спортивных пространств. На базе "Юбилейного" уже несколько лет готовят спортсменов по компьютерному спорту, и создание фиджитал-центра стало логичным шагом вперед", – сказал Анохин.

В рамках церемонии открытия вручили ведомственные награды Минспорта России и знаки отличия смоленским спортсменам и специалистам спортивной сферы. В их числе – представители конькобежного спорта, дзюдо, тхэквондо, радиоспорта, эстетической гимнастики.

Также Дегтярев и Анохин провели рабочую встречу в региональном правительстве. Глава области рассказал об основных результатах и планах по развитию спорта.

Анохин отметил, что обеспеченность спортивными объектами в области составляет 80,9%, а регулярно занимаются физкультурой более 60,3% жителей. Всего в регионе работают свыше 2,7 тысячи спортсооружений.

В ближайшие годы в области планируется строительство и модернизация спортивных объектов. В 2026 году появятся модульные залы единоборств в Рославле и Демидове, а также спортплощадки ГТО и "умные" площадки в муниципалитетах. В Смоленске продолжатся возведение центра настольного тенниса, термального комплекса "Термолэнд-Дельфин" и ремонт ФОКа. В 2028 году начнется строительство гимнастического зала на улице Урицкого.

"Создаем условия для спортивных занятий ветеранов СВО, проводим региональный "Кубок защитников Отечества". Особое внимание уделяем адаптивному спорту – планируем оборудовать спортивные объекты в пяти административных центрах региона", – отметил Анохин.

В ходе визита министр посетил Смоленский государственный университет спорта. Здесь будут проходить тренировки и домашние матчи возрожденного футбольного клуба "Искра".