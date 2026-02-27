Соседи найденной девочки в Смоленске видели вероятный автомобиль похитителя

ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Вероятный автомобиль, на котором похитили девятилетнюю девочку в Смоленске, видели раньше возле дома, где она проживает, рассказали РИА Новости соседи.

"Машину эту (похитителя – ред.) видели. А на людей я обычно внимания не обращаю. Для меня все незнакомые на одно лицо", - сказала собеседница агентства.

Соседка по дому, в котором проживает девочка, добавила, что у подъезда вечерами собираются молодые люди, похитителя же в их компании она никогда не замечала.

"Если бы он появился в компании соседей-тусовщиков, возможно, я бы запомнила. Так как каждый день через одних и тех же прохожу мимо", - уточнила она.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области , девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.