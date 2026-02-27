https://ria.ru/20260227/smolensk-2077066585.html
Соседи найденной девочки в Смоленске видели вероятный автомобиль похитителя
Соседи найденной девочки в Смоленске видели вероятный автомобиль похитителя
Вероятный автомобиль, на котором похитили девятилетнюю девочку в Смоленске, видели раньше возле дома, где она проживает, рассказали РИА Новости соседи. РИА Новости, 27.02.2026
ТУЛА, 27 фев – РИА Новости. Вероятный автомобиль, на котором похитили девятилетнюю девочку в Смоленске, видели раньше возле дома, где она проживает, рассказали РИА Новости соседи.
"Машину эту (похитителя – ред.) видели. А на людей я обычно внимания не обращаю. Для меня все незнакомые на одно лицо", - сказала собеседница агентства.
Соседка по дому, в котором проживает девочка, добавила, что у подъезда вечерами собираются молодые люди, похитителя же в их компании она никогда не замечала.
"Если бы он появился в компании соседей-тусовщиков, возможно, я бы запомнила. Так как каждый день через одних и тех же прохожу мимо", - уточнила она.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.
В четверг вечером СК РФ
сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого. По данным прокуратуры, в отношении задержанного возбуждено дело о похищении человека.