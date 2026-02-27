Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу в октябре 2025 года заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.