Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Капитану турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Мерту Хакану Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки на матчи, игроку "Галатасарая" Метехану Балтаджы - до 13 лет, сообщает газета Sabah.
Генпрокуратура Стамбула 20 февраля объявила о задержании 32 подозреваемых в рамках расследования ставок на футбольные матчи игроками и судьями.
"В соответствии с обвинительным заключением прокуратура потребовала заключить под стражу центрального защитника "Галатасарая" Балтаджы на срок от 4 до 13 лет тюрьмы, а капитана "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша - на срок от 4 лет и 10 месяцев до 17 лет и 10 месяцев", - сообщила газета.
Следователи выяснили, что Балтаджы делал ставки на матчи "Галатасарай" – "Ризеспор" в марте 2021 года и "Галатасарай" - "Гёзтепе" в апреле того же года. "Балтаджы не входил в основной состав игроков на этих матчах, но был в статусе футболиста, который мог выйти на поле. Он делал ставки как обычный пользователь, не сообщив букмекерам, кто он на самом деле, хотя как профессиональный игрок получал скрытую от посторонних информацию о тактическом плане команды, физическом состоянии игроков и ходе матча, что ставило его в привилегированное положение по сравнению с другими участниками ставок", - сообщила газета.
Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу в октябре 2025 года заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.
В ноябре Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками из Турции за границу было вывезено 52 миллиарда долларов.