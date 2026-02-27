Рейтинг@Mail.ru
Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ
Футбол
 
20:35 27.02.2026
Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ
Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ
Капитану турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Мерту Хакану Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки на матчи, игроку "Галатасарая" Метехану Балтаджы - до 13 РИА Новости Спорт, 27.02.2026
футбол
спорт
генеральная прокуратура рф
галатасарай
фенербахче
капитан
Игроку "Фенербахче" Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки, пишут СМИ

Sabah: капитану «Фенербахче» грозит до 17 лет тюрьмы за ставки на матчи

© Фото : Пресс-служба ФК "Фенербахче"Футболисты клуба "Фенербахче"
Футболисты клуба Фенербахче - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Фенербахче"
Футболисты клуба "Фенербахче". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Капитану турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Мерту Хакану Яндашу грозит до 17 лет тюрьмы за ставки на матчи, игроку "Галатасарая" Метехану Балтаджы - до 13 лет, сообщает газета Sabah.
Генпрокуратура Стамбула 20 февраля объявила о задержании 32 подозреваемых в рамках расследования ставок на футбольные матчи игроками и судьями.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В аэропорту Штутгарта задержали 29 членов футбольного клуба "Пфорцхайм"
Вчера, 19:23
"В соответствии с обвинительным заключением прокуратура потребовала заключить под стражу центрального защитника "Галатасарая" Балтаджы на срок от 4 до 13 лет тюрьмы, а капитана "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша - на срок от 4 лет и 10 месяцев до 17 лет и 10 месяцев", - сообщила газета.
Следователи выяснили, что Балтаджы делал ставки на матчи "Галатасарай" – "Ризеспор" в марте 2021 года и "Галатасарай" - "Гёзтепе" в апреле того же года. "Балтаджы не входил в основной состав игроков на этих матчах, но был в статусе футболиста, который мог выйти на поле. Он делал ставки как обычный пользователь, не сообщив букмекерам, кто он на самом деле, хотя как профессиональный игрок получал скрытую от посторонних информацию о тактическом плане команды, физическом состоянии игроков и ходе матча, что ставило его в привилегированное положение по сравнению с другими участниками ставок", - сообщила газета.
Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу в октябре 2025 года заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации. 102 игрока получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.
В ноябре Хаджиосманоглу заявил, что в результате скандала с незаконными ставками из Турции за границу было вывезено 52 миллиарда долларов.
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Кисляк вошел в десятку самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг
Вчера, 19:54
 
ФутболСпортГенеральная прокуратура РФГалатасарайФенербахчеКапитан
 
