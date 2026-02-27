Рейтинг@Mail.ru
"Сколково" выдал технокомпаниям гранты более чем на 800 млн рублей за год
27.02.2026
"Сколково" выдал технокомпаниям гранты более чем на 800 млн рублей за год
"Сколково" выдал технокомпаниям гранты более чем на 800 млн рублей за год
Россия, Сколково
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Общая сумма финансирования грантовой поддержки технологических компаний в фонде "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) составила 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба организации.
"Грантовые инструменты помогают технологиям становиться частью реальных процессов — в городской инфраструктуре, промышленности, медицине и других отраслях. Для нас это показатель зрелости инноваций: когда решение можно внедрить у заказчика, пройти опытно-эксплуатационную проверку и получить подтвержденный эффект. Именно такие шаги формируют устойчивую технологическую базу и повышают конкурентоспособность компаний", – отметила директор департамента продуктов фонда "Сколково" Ольга Андриянова, ее слова приводит пресс-служба.
Ключевыми получателями наибольших по сумме грантов стали проекты, работающие над повышением эффективности в потреблении ресурсов (более 148 миллионов рублей), цифровыми технологиями для медицины (более 66 миллионов рублей), ИТ-исследованиями (более 64 миллионов рублей), также в числе востребованных – проекты из области промышленности и энергетики.
Вместе с тем направления, по которым активнее всего обращались за грантами, получили минимальный объем корпоративных инвестиций, отмечают в пресс-службе.
"Это свидетельствует о том, что ниша находится в стадии формирования: рынок еще не монополизирован и обладает существенным потенциалом, но требует длительного цикла исследований и разработок. В числе таких подотраслей – омиксные технологии, парафармацевтика и промышленная биотехнология", – указано в сообщении фонда.
Чаще всего грантовую поддержку получали компании на более зрелых стадиях (от пилотирования до внедрения и масштабирования): 45 проектов по минигрантам и 44 по микрогрантам. На ранних этапах от прототипа/MVP и подготовки к пилотам 18 компаний получили минигранты и 31 микрогрант. На самых ранних стадиях (от идеи до исследования) поддержку получили 11 проектов по минигрантам и 28 по микрогрантам.
В 2025 году грантовая поддержка "Сколково" использовалась не только для разработки, но и для практической апробации технологий. Компании получали возможность внедрить решения на площадках, продемонстрировать их преимущества при эксплуатации и подтвердить заявленные эффекты. В рамках финансовой меры поддержки для внедрения были поддержаны проекты из разных отраслей – от городской инфраструктуры до промышленности.
Председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда Сколково Игорь Шувалов на заседании Попечительского совета Фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров
18 декабря 2025
 
Россия
 
 
