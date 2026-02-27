"Сколково" выдал технокомпаниям гранты более чем на 800 млн рублей за год

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Общая сумма финансирования грантовой поддержки технологических компаний в фонде "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) составила 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба организации.

"Грантовые инструменты помогают технологиям становиться частью реальных процессов — в городской инфраструктуре, промышленности, медицине и других отраслях. Для нас это показатель зрелости инноваций: когда решение можно внедрить у заказчика, пройти опытно-эксплуатационную проверку и получить подтвержденный эффект. Именно такие шаги формируют устойчивую технологическую базу и повышают конкурентоспособность компаний", – отметила директор департамента продуктов фонда "Сколково" Ольга Андриянова, ее слова приводит пресс-служба.

Ключевыми получателями наибольших по сумме грантов стали проекты, работающие над повышением эффективности в потреблении ресурсов (более 148 миллионов рублей), цифровыми технологиями для медицины (более 66 миллионов рублей), ИТ-исследованиями (более 64 миллионов рублей), также в числе востребованных – проекты из области промышленности и энергетики.

Вместе с тем направления, по которым активнее всего обращались за грантами, получили минимальный объем корпоративных инвестиций, отмечают в пресс-службе.

"Это свидетельствует о том, что ниша находится в стадии формирования: рынок еще не монополизирован и обладает существенным потенциалом, но требует длительного цикла исследований и разработок. В числе таких подотраслей – омиксные технологии, парафармацевтика и промышленная биотехнология", – указано в сообщении фонда.

Чаще всего грантовую поддержку получали компании на более зрелых стадиях (от пилотирования до внедрения и масштабирования): 45 проектов по минигрантам и 44 по микрогрантам. На ранних этапах от прототипа/MVP и подготовки к пилотам 18 компаний получили минигранты и 31 микрогрант. На самых ранних стадиях (от идеи до исследования) поддержку получили 11 проектов по минигрантам и 28 по микрогрантам.