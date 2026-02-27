Сийярто осудил стремление ЕС принять Украину раньше Сербии

БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "плохой шуткой" стремление Брюсселя принять в ЕС Украину раньше Сербии.

Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.