Сийярто осудил стремление ЕС принять Украину раньше Сербии

БЕЛГРАД, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "плохой шуткой" стремление Брюсселя принять в ЕС Украину раньше Сербии.
"Брюссель хочет в первую очередь принять в сообщество самую коррумпированную страну Европы, которая к тому же находится в состоянии войны. Сербия укрепит ЕС, поможет развитию континента и миру, в то время как украинцы хотят принести в ЕС войну, некачественное зерно и украинскую мафию. Поэтому мы, со своей стороны, выбираем сербов и считаем очень плохой шуткой то, что Брюссель хочет принять Украину в ЕС раньше Сербии", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Белграде.
Ранее Сийярто заявил, что в странах Западных Балкан падает поддержка евроинтеграции, поэтому ЕС надо торопиться принять их, а не "плакать или удивляться", что в этих странах растет стремление присоединиться к другим центрам силы.
Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Венгрия не изменит позиции по членству Украины в ЕС
25 февраля, 00:20