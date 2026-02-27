Рейтинг@Mail.ru
20:09 27.02.2026
Самолет Boeing 738 рейсом из египетского Шарм-эш-Шейха с неисправным автопилотом штатно сел в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:09:00+03:00
2026-02-27T20:09:00+03:00
происшествия
москва
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
происшествия, москва, шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево штатно сел самолет с неисправным автопилотом

В Шереметьево штатно сел самолет из Египта с неисправным автопилотом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет Boeing 738 рейсом из египетского Шарм-эш-Шейха с неисправным автопилотом штатно сел в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы.
Ранее экстренные службы сообщали, что самолет этим рейсом готовился к посадке в аэропорту "Шереметьево" с неисправным автопилотом.
"Пассажирский Boeing 738, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Москва, сообщил о неисправности автопилота. Посадка произведена штатно", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
25 февраля, 15:40
 
ПроисшествияМоскваШарм-эш-ШейхШереметьево (аэропорт)
 
 
