В Шереметьево штатно сел самолет с неисправным автопилотом
В Шереметьево штатно сел самолет с неисправным автопилотом - РИА Новости, 27.02.2026
В Шереметьево штатно сел самолет с неисправным автопилотом
Самолет Boeing 738 рейсом из египетского Шарм-эш-Шейха с неисправным автопилотом штатно сел в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:09:00+03:00
происшествия
москва
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево штатно сел самолет с неисправным автопилотом
