В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
Российский гроссмейстер Борис Савченко стал победителем главного турнира международного фестиваля "Российская шахматная корона" с призовым фондом 7,5 миллиона...
2026-02-27T20:00:00+03:00
2026-02-27T20:00:00+03:00
2026-02-27T20:00:00+03:00
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
Новости
ru-RU
шахматы, международная федерация шахмат (fide)
Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE)
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
Гроссмейстер Савченко выиграл турнир фестиваля "Российская шахматная корона"
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российский гроссмейстер Борис Савченко стал победителем главного турнира международного фестиваля "Российская шахматная корона" с призовым фондом 7,5 миллиона рублей.
В фестивале, прошедшем в Подмосковье, приняли участие более 500 шахматистов и почетных гостей, которые представляли 20 стран, в том числе многие страны СНГ, а также Аргентину, Египет, Зимбабве, Индию, Кубу, Ливан, Малайзию, Мали, Мьянму, Таиланд и Филиппины. Российские участники представляли 53 региона страны.
В главном турнире фестиваля приняли участие более 100 обладателей международных званий FIDE, в том числе действующий чемпион России Арсений Нестеров, самый юный в истории международный мастер 11-летний Роман Шогджиев и другие известные шахматисты.
По итогам 10 туров Савченко, представляющий Московскую область, набрал 8 очков. Второе место занял международный мастер из Татарстана Рамиль Файзрахманов (7,5 очка). Третьим стал с таким же результатом международный мастер Марк Джей Бакойо из Филиппин.
Чемпион главного турнира фестиваля получит приз в размере 1 миллион рублей. Турнир был организован Федерацией шахмат Московской области при поддержке министерства спорта РФ, группы компаний "Интеллект" и технологического партнера idChess.