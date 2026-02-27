Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
20:00 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/shakhmaty-2077276754.html
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона" - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"
Российский гроссмейстер Борис Савченко стал победителем главного турнира международного фестиваля "Российская шахматная корона" с призовым фондом 7,5 миллиона... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE)
В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"

Гроссмейстер Савченко выиграл турнир фестиваля "Российская шахматная корона"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российский гроссмейстер Борис Савченко стал победителем главного турнира международного фестиваля "Российская шахматная корона" с призовым фондом 7,5 миллиона рублей.
В фестивале, прошедшем в Подмосковье, приняли участие более 500 шахматистов и почетных гостей, которые представляли 20 стран, в том числе многие страны СНГ, а также Аргентину, Египет, Зимбабве, Индию, Кубу, Ливан, Малайзию, Мали, Мьянму, Таиланд и Филиппины. Российские участники представляли 53 региона страны.
Шахматные фигуры – белые - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира
30 декабря 2025, 10:49
В главном турнире фестиваля приняли участие более 100 обладателей международных званий FIDE, в том числе действующий чемпион России Арсений Нестеров, самый юный в истории международный мастер 11-летний Роман Шогджиев и другие известные шахматисты.
По итогам 10 туров Савченко, представляющий Московскую область, набрал 8 очков. Второе место занял международный мастер из Татарстана Рамиль Файзрахманов (7,5 очка). Третьим стал с таким же результатом международный мастер Марк Джей Бакойо из Филиппин.
Чемпион главного турнира фестиваля получит приз в размере 1 миллион рублей. Турнир был организован Федерацией шахмат Московской области при поддержке министерства спорта РФ, группы компаний "Интеллект" и технологического партнера idChess.
 
