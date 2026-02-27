В Красногорске прошел фестиваль "Российская шахматная корона"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российский гроссмейстер Борис Савченко стал победителем главного турнира международного фестиваля "Российская шахматная корона" с призовым фондом 7,5 миллиона рублей.

В фестивале, прошедшем в Подмосковье, приняли участие более 500 шахматистов и почетных гостей, которые представляли 20 стран, в том числе многие страны СНГ, а также Аргентину, Египет, Зимбабве, Индию, Кубу, Ливан, Малайзию, Мали, Мьянму, Таиланд и Филиппины. Российские участники представляли 53 региона страны.

В главном турнире фестиваля приняли участие более 100 обладателей международных званий FIDE, в том числе действующий чемпион России Арсений Нестеров, самый юный в истории международный мастер 11-летний Роман Шогджиев и другие известные шахматисты.

© Фото : Федерация шахмат Московской области Сергей Карякин и Анатолий Карпов © Фото : Федерация шахмат Московской области Сергей Карякин и Анатолий Карпов

По итогам 10 туров Савченко, представляющий Московскую область, набрал 8 очков. Второе место занял международный мастер из Татарстана Рамиль Файзрахманов (7,5 очка). Третьим стал с таким же результатом международный мастер Марк Джей Бакойо из Филиппин.