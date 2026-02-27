"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде

"То, что произошло в Милане, напомнило мне Лиллехаммер-1994, - сказал Мишин. - Тогда никто не считал Урманова, который был лишь бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, фаворитом. Только на Олимпиаде нужно быть лучшим именно в день соревнований. Всегда можно говорить о слабости соперников и силе чемпиона. Акцентировал бы внимание на втором моменте. Не просто так посыпались после выступления Шайдорова все претенденты на золотые медали! Они увидели прокат, контент и оценки Михаила – и дрогнули".