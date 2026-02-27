Рейтинг@Mail.ru
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
Фигурное катание
 
16:03 27.02.2026
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
Лидеры мирового фигурного катания спасовали после качественного выступления казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, заявил РИА Новости заслуженный тренер...
2026
алексей мишин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде

Мишин: лучшие фигуристы дрогнули перед Шайдоровым на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Лидеры мирового фигурного катания спасовали после качественного выступления казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.
Шайдоров выиграл Олимпийские игры - 2026 в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется у российского специалиста Алексея Урманова, который в 1994 году под руководством Мишина завоевал золото Игр в Лиллехаммере.
"То, что произошло в Милане, напомнило мне Лиллехаммер-1994, - сказал Мишин. - Тогда никто не считал Урманова, который был лишь бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, фаворитом. Только на Олимпиаде нужно быть лучшим именно в день соревнований. Всегда можно говорить о слабости соперников и силе чемпиона. Акцентировал бы внимание на втором моменте. Не просто так посыпались после выступления Шайдорова все претенденты на золотые медали! Они увидели прокат, контент и оценки Михаила – и дрогнули".
Алексей Урманов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Токаев наградил орденом Дружбы российского тренера чемпиона ОИ Шайдорова
25 февраля, 14:06
 
Фигурное катаниеАлексей МишинМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026
 
