https://ria.ru/20260227/shajdorov-2077205040.html
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
Лидеры мирового фигурного катания спасовали после качественного выступления казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, заявил РИА Новости заслуженный тренер... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T16:03:00+03:00
2026-02-27T16:03:00+03:00
2026-02-27T16:06:00+03:00
фигурное катание
алексей мишин
михаил шайдоров
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074322070_471:94:2987:1509_1920x0_80_0_0_5cfee2f43f7b5712954c141641a3fdaa.jpg
https://ria.ru/20260225/urmanov-2076640403.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074322070_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_2381d8bc8f3f8dd9dffdcdbe60077584.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мишин, михаил шайдоров, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Алексей Мишин, Михаил Шайдоров, Зимние Олимпийские игры 2026
"Дрогнули": Мишин объяснил сенсационное золото Шайдорова на Олимпиаде
Мишин: лучшие фигуристы дрогнули перед Шайдоровым на Олимпиаде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости, Борис Ходоровский. Лидеры мирового фигурного катания спасовали после качественного выступления казахстанского спортсмена Михаила Шайдорова, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Алексей Мишин.
Шайдоров выиграл Олимпийские игры - 2026 в мужском одиночном катании. Спортсмен тренируется у российского специалиста Алексея Урманова, который в 1994 году под руководством Мишина завоевал золото Игр в Лиллехаммере.
"То, что произошло в Милане, напомнило мне Лиллехаммер-1994, - сказал Мишин. - Тогда никто не считал Урманова, который был лишь бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, фаворитом. Только на Олимпиаде нужно быть лучшим именно в день соревнований. Всегда можно говорить о слабости соперников и силе чемпиона. Акцентировал бы внимание на втором моменте. Не просто так посыпались после выступления Шайдорова все претенденты на золотые медали! Они увидели прокат, контент и оценки Михаила – и дрогнули".