Глава Севастополя раскритиковал работу служб после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Бездействие ответственных служб по замене окон в домах, пострадавших от атак ВСУ неделю назад, является издевательством над севастопольцами, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, спустя неделю после ночной атаки ВСУ и поручения быстро восстановить тепловой контур, вставить стекла и заказать новые стеклопакеты в пострадавших домах ничего сделано не было. Люди в своих квартирах живут с пленкой на окнах, а кто-то и вовсе завешивает дыры тряпками, написал губернатор.