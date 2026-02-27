https://ria.ru/20260227/sevastopol-2077224370.html
Глава Севастополя раскритиковал работу служб после атаки ВСУ
Глава Севастополя раскритиковал работу служб после атаки ВСУ - РИА Новости, 27.02.2026
Глава Севастополя раскритиковал работу служб после атаки ВСУ
Бездействие ответственных служб по замене окон в домах, пострадавших от атак ВСУ неделю назад, является издевательством над севастопольцами, заявил губернатор... РИА Новости, 27.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Бездействие ответственных служб по замене окон в домах, пострадавших от атак ВСУ неделю назад, является издевательством над севастопольцами, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Уголовное дело о халатности заведено в Севастополе
из-за бездействия уполномоченных служб при ликвидации последствий обстрелов ВСУ
, сообщил в пятницу СУСК региона.
"Скажу прямо: я в ярости от того, как была организована работа на месте... Это не работа — это издевательство над здравым смыслом и над севастопольцами", - написал губернатор в своем канале на платформе Мах
.
По его словам, спустя неделю после ночной атаки ВСУ и поручения быстро восстановить тепловой контур, вставить стекла и заказать новые стеклопакеты в пострадавших домах ничего сделано не было. Люди в своих квартирах живут с пленкой на окнах, а кто-то и вовсе завешивает дыры тряпками, написал губернатор.
Он сообщил, что переговорил с руководителем управления СК
по Крыму
и Севастополю Владимиром Терентьевым и следователи проверят, как выполнялись распоряжения и как проводились обследования.
Развожаев
поручил всем ответственным лицам немедленно выехать и проверить каждую квартиру в домах на Маршала Крылова и в других местах. Он попросил у жителей домов прощения "за это безобразие".
В Севастополе в результате атаки ВСУ ночью 20 февраля погиб 30-летний мужчина и ранена 90-летняя женщина, повреждены жилые дома и 11 машин, сообщал Развожаев. Атаку отражали всю ночь, было сбито не менее 24 беспилотников.