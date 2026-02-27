Рейтинг@Mail.ru
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/schetinin-2077186798.html
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД - РИА Новости, 27.02.2026
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД
Россия готова развивать отношения с Аргентиной и не видит препятствий со своей стороны, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:17:00+03:00
2026-02-27T15:17:00+03:00
в мире
аргентина
россия
александр щетинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113838/79/1138387978_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_e1ce4b43d6cccbbffe03e5ed31c8cac9.jpg
https://ria.ru/20260207/argentina-2072864527.html
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113838/79/1138387978_0:0:1495:1121_1920x0_80_0_0_7ae46dfc651c641f7a241864089303d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, россия, александр щетинин
В мире, Аргентина, Россия, Александр Щетинин
Россия готова развивать отношения с Аргентиной, заявили в МИД

Щетинин: РФ не видит препятствий для развития отношений с Аргентиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Аргентины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОНТЕВИДЕО, 27 фев - РИА Новости. Россия готова развивать отношения с Аргентиной и не видит препятствий со своей стороны, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Нас с Аргентиной связывают десятилетия больше, чем вековой дружбы и взаимопонимания. Мы проходили разные этапы в нашей истории. И русская кровь, как известно, течет в жилах, по разным подсчетам, где-то каждого восьмого аргентинца. Поэтому уверен, что наши взаимные интересы всегда присутствуют", - сказал он в беседе с агентством.
Это интересы в продвижении двусторонних связей и сотрудничества, а также человеческих контактов, указал дипломат.
"Поэтому с нашей стороны нет абсолютно никаких препятствий для того, чтобы эти отношения двигались вперед. С теми, кто к таким контактам, к таким отношениям готов. Я думаю, что в Аргентине их много", - подчеркнул Щетинин.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россия готова к диалогу с Аргентиной в области мирного атома, сообщил посол
7 февраля, 10:44
 
В миреАргентинаРоссияАлександр Щетинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала