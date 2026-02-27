https://ria.ru/20260227/sbornaja-2077277430.html
Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Минске. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T20:04:00+03:00
футбол
спорт
федор земсков
дмитрий васильев
2026
Новости
ru-RU
