Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче
20:04 27.02.2026
Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Минске. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, федор земсков, дмитрий васильев
Футбол, Спорт, Федор Земсков, Дмитрий Васильев
Сборная России по пляжному футболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче, который прошел в Минске.
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Андрей Котенев (5-я и 15-я минуты), Амадиус Виноградов (12, 16), Федор Земсков (22) и Дмитрий Васильев (32). У белорусской команды дубль с пенальти оформил Игорь Бриштель (19, 32).
Второй товарищеский матч с командой Белоруссии в рамках сборов пройдет в Минске 1 марта и начнется в 15:00 мск.
Игроки сборной России Антон Шкарин (слева) и Юрий Крашенинников - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Шкарин завершил карьеру
2 декабря 2025, 22:36
 
Футбол
 
Матч-центр
 
