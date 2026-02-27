Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 27.02.2026
16:15 27.02.2026
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полет над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:15:00+03:00
2026-02-27T16:15:00+03:00
в мире
черное море
республика крым
европа
нато
черное море
республика крым
европа
в мире, черное море, республика крым, европа, нато
В мире, Черное море, Республика Крым, Европа, НАТО
© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
© Фото : Royal Air Force
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полет над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Он вылетел с базы Уэддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Поравнявшись с Крымом, разведчик перестал передавать данные о своем местоположении, по которым его может отслеживать онлайн-ресурс. Прогнозируемая траектория следует вдоль российского побережья.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Военные готовятся к посадке на военный самолет - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России
26 февраля, 21:48
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
