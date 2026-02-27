https://ria.ru/20260227/samolet-razvedchik-2077208303.html
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 27.02.2026
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полет над Черным морем в районе Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T16:15:00+03:00
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
