Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 27.02.2026 (обновлено: 21:01 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/samolet-2077281425.html
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью - РИА Новости, 27.02.2026
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Шарм-эль-Шейха штатно приземлился в "Шереметьево" в пятницу в 19.47 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:35:00+03:00
2026-02-27T21:01:00+03:00
происшествия
шарм-эль-шейх
египет
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2061ade633f0464871d49b8cdb912e52.jpg
https://ria.ru/20260216/samolety-2074786816.html
шарм-эль-шейх
египет
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_8fc361a55dcd199035759343d6225c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шарм-эль-шейх, египет, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Шарм-эль-Шейх, Египет, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью

"Аэрофлот" рассказал подробности посадки в Шереметьево самолета с неисправностью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Шарм-эль-Шейха штатно приземлился в "Шереметьево" в пятницу в 19.47 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
Ранее экстренные службы сообщали, что самолет, следующий из Египта, готовится к аварийной посадке в "Шереметьево".
"Самолет, выполнявший рейс SU429 Шарм-эль-ШейхМосква за 27 февраля, выполнил штатную посадку в аэропорту "Шереметьево" в 19.47", - рассказали в "Аэрофлоте".
Также в авиакомпании сообщили, что воздушное судно самостоятельно прибыло на место стоянки в 19.53 мск.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
16 февраля, 18:47
 
ПроисшествияШарм-эль-ШейхЕгипетМоскваШереметьево (аэропорт)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала