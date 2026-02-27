https://ria.ru/20260227/samolet-2077281425.html
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью - РИА Новости, 27.02.2026
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Шарм-эль-Шейха штатно приземлился в "Шереметьево" в пятницу в 19.47 мск, сообщили РИА Новости в авиакомпании. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:35:00+03:00
2026-02-27T20:35:00+03:00
2026-02-27T21:01:00+03:00
происшествия
шарм-эль-шейх
египет
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2061ade633f0464871d49b8cdb912e52.jpg
https://ria.ru/20260216/samolety-2074786816.html
шарм-эль-шейх
египет
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040394525_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_8fc361a55dcd199035759343d6225c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шарм-эль-шейх, египет, москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Происшествия, Шарм-эль-Шейх, Египет, Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
В "Аэрофлоте" рассказали о посадке в Шереметьево самолета с неисправностью
"Аэрофлот" рассказал подробности посадки в Шереметьево самолета с неисправностью