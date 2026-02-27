Рейтинг@Mail.ru
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/samolet-2077261763.html
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе - РИА Новости, 27.02.2026
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе
Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon совершил полет к российской границе севернее Мурманска, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:45:00+03:00
2026-02-27T18:45:00+03:00
в мире
норвегия
мурманск
черное море
нато
boeing p-8a poseidon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240907_0:47:1597:945_1920x0_80_0_0_9b0edf83dfe4d229ee74925c0a5976a0.jpg
https://ria.ru/20260120/samolet-2068922750.html
норвегия
мурманск
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240907_169:0:1589:1065_1920x0_80_0_0_6d4249c6895ecb0d2a4d5ddc4a2cca83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, мурманск, черное море, нато, boeing p-8a poseidon
В мире, Норвегия, Мурманск, Черное море, НАТО, Boeing P-8A Poseidon
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе

РИА Новости: противолодочный самолет Норвегии совершил полет к границе России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon
Самолет Boeing P-8 Poseidon - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing P-8 Poseidon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon совершил полет к российской границе севернее Мурманска, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Он вылетел с авиабазы Эвенес Королевских ВВС Норвегии, долетел до северо-восточной части Норвегии, где на время отключил транспондер на пути в сторону российской границы. Спустя некоторое время он снова появился на карте и взял обратный курс.
В этот же день британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Разведывательный самолет ВМС США пролетел в направлении Сочи
20 января, 02:19
 
В миреНорвегияМурманскЧерное мореНАТОBoeing P-8A Poseidon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала