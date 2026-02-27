https://ria.ru/20260227/samolet-2077261763.html
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе
Норвежский военный самолет приблизился к российской границе
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Норвежский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon совершил полет к российской границе севернее Мурманска, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Он вылетел с авиабазы Эвенес Королевских ВВС Норвегии, долетел до северо-восточной части Норвегии, где на время отключил транспондер на пути в сторону российской границы. Спустя некоторое время он снова появился на карте и взял обратный курс.
В этот же день британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Крыма.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.