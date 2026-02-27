https://ria.ru/20260227/rzhd-2077254159.html
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе - РИА Новости, 27.02.2026
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе – цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:26:00+03:00
2026-02-27T18:26:00+03:00
2026-02-27T18:26:00+03:00
ржд
федеральная пассажирская компания
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccfeff03bac8021329a5bdb90f2fc6f9.jpg
https://ria.ru/20260227/rossija-2077249345.html
https://ria.ru/20260219/rzhd-2075416781.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36acb5a1fa237effacb6a708df09c5f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, федеральная пассажирская компания, общество
РЖД, Федеральная пассажирская компания, Общество
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
РИА Новости: билет в плацкарт дешевле будет на поездки в феврале или ноябре
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе – цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили РИА Новости в РЖД.
Тарифы на проезд в поездах дальнего следования, отметили в компании, можно разделить на два сегмента. Первый – регулируется государством. Это плацкартные, общие вагоны и вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Второй - дерегулированный сегмент, в котором "Федеральная пассажирская компания
" (ФПК, "дочка" РЖД
) самостоятельно устанавливает стоимость проезда. Сюда относятся купе, СВ и люкс, а также в вагоны с местами для сидения скоростных поездов.
"В регулируемом сегменте перевозок применяются так называемые дифференцированные по календарным периодам индексы к уровню тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования АО "ФПК", которые меняются в зависимости от календарных периодов года. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период – в феврале или ноябре – цена билетов будет снижаться", - рассказали в РЖД.
В дерегулированном сегменте действует динамическая система ценообразования.
"Она подразумевает, что цена билета зависит от ряда факторов: от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест, периода совершения покупки билета и т. д. Наиболее выгодным вариантом путешествий в дерегулированном сегменте станет заблаговременная покупка билетов", - пояснили в РЖД.
Кроме того, напомнили в компании, есть специальные тарифы со скидками.