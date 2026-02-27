Рейтинг@Mail.ru
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/rzhd-2077254159.html
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе - РИА Новости, 27.02.2026
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе
Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе – цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили РИА Новости в РЖД. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:26:00+03:00
2026-02-27T18:26:00+03:00
ржд
федеральная пассажирская компания
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccfeff03bac8021329a5bdb90f2fc6f9.jpg
https://ria.ru/20260227/rossija-2077249345.html
https://ria.ru/20260219/rzhd-2075416781.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072179206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36acb5a1fa237effacb6a708df09c5f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, федеральная пассажирская компания, общество
РЖД, Федеральная пассажирская компания, Общество
В РЖД рассказали, как выгоднее купить билет в плацкарт и купе

РИА Новости: билет в плацкарт дешевле будет на поездки в феврале или ноябре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Поезд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Билет в плацкарт дешевле всего будет на поездки в феврале или ноябре, а в купе – цена будет выгоднее при покупке заранее, сообщили РИА Новости в РЖД.
Тарифы на проезд в поездах дальнего следования, отметили в компании, можно разделить на два сегмента. Первый – регулируется государством. Это плацкартные, общие вагоны и вагоны с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования. Второй - дерегулированный сегмент, в котором "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) самостоятельно устанавливает стоимость проезда. Сюда относятся купе, СВ и люкс, а также в вагоны с местами для сидения скоростных поездов.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В России впервые заработают правила для турпоездов
Вчера, 18:08
"В регулируемом сегменте перевозок применяются так называемые дифференцированные по календарным периодам индексы к уровню тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования АО "ФПК", которые меняются в зависимости от календарных периодов года. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период – в феврале или ноябре – цена билетов будет снижаться", - рассказали в РЖД.
В дерегулированном сегменте действует динамическая система ценообразования.
"Она подразумевает, что цена билета зависит от ряда факторов: от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, количества свободных мест, периода совершения покупки билета и т. д. Наиболее выгодным вариантом путешествий в дерегулированном сегменте станет заблаговременная покупка билетов", - пояснили в РЖД.
Кроме того, напомнили в компании, есть специальные тарифы со скидками.
Рижский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В РЖД сообщили о скорой продаже Рижского вокзала
19 февраля, 11:21
 
РЖДФедеральная пассажирская компанияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала