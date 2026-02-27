МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рост напряженности в отношениях между Россией и Европой может привести к катастрофическим последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Позволяя расти напряженности в отношениях с Москвой, мы создаем ситуацию, в которой одна ошибка — неверный удар, неправильно прочитанный сигнал, обостряющий шаг, выходящий за рамки любых намерений, — может запустить цепочку событий, которую ни один участник конфликта не сможет остановить", — говорится в публикации.
По словам журналиста, есть что-то "глубоко тревожное" в поведении европейской элиты, которая "культивирует военную истерию, оставаясь при этом равнодушной к тому, куда это может привести".
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".