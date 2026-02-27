Рейтинг@Mail.ru
"Может запустить". В Британии высказались о войне с Россией
17:40 27.02.2026 (обновлено: 19:54 27.02.2026)
"Может запустить". В Британии высказались о войне с Россией
"Может запустить". В Британии высказались о войне с Россией
в мире, россия, европа, украина, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
"Может запустить". В Британии высказались о войне с Россией

UnHerd: эскалация конфликта Европы с РФ может привести к необратимому исходу

Французские военные во время учений
Французские военные во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Рост напряженности в отношениях между Россией и Европой может привести к катастрофическим последствиям, пишет обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.
"Позволяя расти напряженности в отношениях с Москвой, мы создаем ситуацию, в которой одна ошибка — неверный удар, неправильно прочитанный сигнал, обостряющий шаг, выходящий за рамки любых намерений, — может запустить цепочку событий, которую ни один участник конфликта не сможет остановить", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Новое заявление Зеленского о переговорах всполошило Запад
Вчера, 14:49
По словам журналиста, есть что-то "глубоко тревожное" в поведении европейской элиты, которая "культивирует военную истерию, оставаясь при этом равнодушной к тому, куда это может привести".
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Он убьет нас": во Франции закатили истерику из-за шага против России
Вчера, 15:52
 
