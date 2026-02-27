Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона требует, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие планы у них имеются, это конфронтация на ядерном уровне.
"Мы требуем, чтобы англичане отказались (от планов передачи ядерного оружия Украине - ред.), если такие планы у них имеются... Это конфронтация уже на ядерном уровне", - сказал Келин ИС "Вести", комментируя планы Великобритании о передаче ядерного оружия Украине.
Посол уточнил, что Россия будет внимательно следить за любыми признаками появления ядерного оружия на Украине, а также за содействием, которое Великобритания может оказать этому делу.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО
25 февраля, 21:46