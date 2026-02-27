Рейтинг@Mail.ru
Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 27.02.2026 (обновлено: 20:45 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rossija-2077271267.html
Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине
Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине - РИА Новости, 27.02.2026
Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона требует, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T19:29:00+03:00
2026-02-27T20:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
https://ria.ru/20260225/kelin-2076752681.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, россия, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Россия, Андрей Келин
Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине

Келин: Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона требует, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие планы у них имеются, это конфронтация на ядерном уровне.
"Мы требуем, чтобы англичане отказались (от планов передачи ядерного оружия Украине - ред.), если такие планы у них имеются... Это конфронтация уже на ядерном уровне", - сказал Келин ИС "Вести", комментируя планы Великобритании о передаче ядерного оружия Украине.
Посол уточнил, что Россия будет внимательно следить за любыми признаками появления ядерного оружия на Украине, а также за содействием, которое Великобритания может оказать этому делу.
Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Келин объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ЯО
25 февраля, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала