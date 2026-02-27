Россия требует от Британии отказаться от планов передачи ЯО Украине

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что российская сторона требует, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие планы у них имеются, это конфронтация на ядерном уровне.