17:54 27.02.2026
В "Автостате" рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет
В "Автостате" рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет
авто, россия, автостат, общество
Авто, Россия, Автостат, Общество
В "Автостате" рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет

"Автостат": в РФ зарегистрировано 32,7 миллиона легковых машин старше 10 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип автомобиля Lada. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России на 1 января 2026 года легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет, составило 32,7 миллиона единиц, что составляет 69% от всего парка легковушек в стране, следует из данных агентства "Автостат".
Второй по доле в общем парке стала возрастная категория от четырех до семи лет, в этом диапазоне находится почти 6,3 миллиона легковых машин в стране или 13,2% парка.
Автомобиль BMW X6M - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россияне купили 130 тысяч новых легковых автомобилей ушедших брендов
22 января, 13:10
Еще почти 10% пришлось на машины возрастом от 8 до 10 лет (4,7 миллиона штук), а самой малочисленной стала категория легковушек возрастом до трех лет включительно. На них приходится 7,9% парка страны или 3,7 миллиона автомобилей.
В "Автостате" отметили, что у самой массовой в стране марки легковых автомобилей - Lada - доля машин старше десяти лет составляет 74%.
Ранее на этой неделе "Автостат" сообщал, что количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту марку самой массовой в автопарке страны.
При этом самой массовой моделью на начало года стала Lada 2107 ("Семерка"), которых в России было зарегистрировано 1,19 миллиона штук.
Автосалон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Продажи люксовых авто с пробегом в 2025 году обновили рекорд
12 февраля, 18:59
 
АвтоРоссияАвтостатОбщество
 
 
