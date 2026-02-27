В "Автостате" рассказали, сколько в России легковых машин старше десяти лет

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество зарегистрированных в России на 1 января 2026 года легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет, составило 32,7 миллиона единиц, что составляет 69% от всего парка легковушек в стране, следует из данных агентства "Автостат".

Второй по доле в общем парке стала возрастная категория от четырех до семи лет, в этом диапазоне находится почти 6,3 миллиона легковых машин в стране или 13,2% парка.

Еще почти 10% пришлось на машины возрастом от 8 до 10 лет (4,7 миллиона штук), а самой малочисленной стала категория легковушек возрастом до трех лет включительно. На них приходится 7,9% парка страны или 3,7 миллиона автомобилей.

В " Автостате " отметили, что у самой массовой в стране марки легковых автомобилей - Lada - доля машин старше десяти лет составляет 74%.

Ранее на этой неделе "Автостат" сообщал, что количество зарегистрированных в России автомобилей отечественной марки Lada по состоянию на 1 января 2026 года составило 12,17 миллиона единиц, что делает эту марку самой массовой в автопарке страны.